Shehnaaz Gill gagne les internautes alors qu’elle se bat avec des gardes de sécurité pour ses fans, dit “jo pyaar karte hai…”

Shehnaaz Gill bénéficie d’une armée de fans fidèles, et la raison derrière cela est son admiration et son respect envers eux. Gill ne souhaite jamais décevoir ses fans, et elle l’a encore prouvé en entrant dans un moment houleux avec des agents de sécurité. Le concurrent de Bigg Boss 13 a récemment assisté à une conférence de presse à Dubaï.

Une fois l’événement terminé, plusieurs fans impatients se sont précipités vers l’actrice pour la rencontrer et la saluer et capturer le souvenir sur leur smartphone. Bientôt, un agent de sécurité s’est fâché avec les fans rassemblés autour de Shehnaaz, et il a essayé de les éloigner de l’actrice. Au début, Shehnaaz l’a évité et a continué, mais ensuite elle a perdu son sang-froid et leur a ordonné de ne pas s’interposer entre ses fans,

Un autre garde du corps a tenté d’intervenir, mais Gill a continué à les ignorer et a accueilli chaque fan avec un câlin chaleureux et un selfie. Une vidéo de l’incident a été divulguée et elle est devenue virale. Pendant plus de 2 minutes, Shehnaaz a salué chaque fan et elle a souri continuellement. Une fois son ascenseur arrivé, Shehnaaz l’a annulé et les a remerciés pour leur amour. Sur un ton strict, la star de Honsla Rakh a déclaré qu’il était de son devoir de divertir et de contenir ses fans. Gill a ajouté : “Jo pyaar karte hai unko toh photo dena hota hai.”

Sur le plan du travail, Shehnaaz fera ses débuts à Bollywood avec Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan avec Pooja Hegde, Siddharth Nigam et Jassi Gill. On la verra même dans le prochain film comique de Sajid Khan 100% avec John Abraham et Riteish Deshmukh.