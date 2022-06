Shehnaaz Gill fuit les paparazzi à l’aéroport, les internautes réagissent

En arrivant mardi à l’aéroport de Bombay, Shehnaaz Gill a donné l’impression d’être de bonne humeur. Dans des vidéos, l’acteur a été vu en train de s’amuser pendant que les paparazzi tentaient de la prendre en photo. Le public a fait l’éloge de Shehnaaz parce que sa bêtise la rendait accessible.

Le casting rapporté de Shehnaaz dans Kabhi Eid Kabhi Diwali semble être lié à son évitement des paparazzi. Shehnaaz a été aperçue en train d’arriver à l’aéroport de Mumbai avec ses co-stars supposées Siddharth Nigam et Raghav Juyal dans des images publiées par un compte de paparazzo. Shehnaaz avait un masque facial couvrant son visage et était vêtue d’un sweat à capuche rouge qu’elle utilisait également pour dissimuler sa tête.

Quand les gens ont vu la vidéo, ils se sont moqués de son côté idiot et certains ont prétendu qu’elle cachait son visage et courait parce que le projet n’avait pas encore été révélé et était donc secret.

Regardez la vidéo :







Jetez un oeil aux commentaires ici:









Shehnaaz a également mis en ligne des vidéos de son voyage sur Instagram, la montrant avec Raghav et Siddharth. On peut les voir se moquer les uns des autres alors qu’ils sont dans la voiture dans l’une des vidéos de Siddharth. Dans une autre vidéo, on pouvait la voir s’amuser à l’aéroport tout en dansant et en gardant ses deux bras à l’extérieur du sweat à capuche.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Shehnaaz pourrait faire ses débuts à Bollywood dans Kabhie Eid Kabhi Diwali, avec Salman Khan. Dans le film, qui met également en vedette Pooja Hegde face à Salman, elle aurait une relation amoureuse avec Jassie Gill.