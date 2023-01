Shehnaaz Gill fête son 29e anniversaire avec son frère Shehbaz et échappe de manière hilarante à la destruction de gâteaux

Shehnaaz Gill a eu 29 ans et elle a célébré son anniversaire avec ses amis proches et son frère Shehbaz. Shehnaaz a partagé une vidéo des célébrations, où elle profitait de l’attention de ses amis. Shehnaaz a reçu 3 délicieux gâteaux et son frère a commencé joyeux anniversaire à sa sœur aînée.

L’acteur Varun Sharma était également présent aux célébrations. Pendant la coupe du gâteau, l’un des amis de Shehnaaz lui a demandé de faire un vœu, et tout en soufflant la bougie, Shehnaaz a dit: “Vœu principal nahi mangti.” Shehnaaz a coupé le gâteau et l’a apporté à Shehbaz. Gill a fracassé le morceau sur son visage et a commencé à rire aux éclats. Shehbaz a décidé de se venger, mais Shehnaaz a échappé au gâteau brisé et a dit: “Mera fondations bigad jayega.” Cette conversation entre frères et sœurs vous fera également penser à votre frère.

Voici la vidéo







Dans les neuf heures suivant le téléchargement, la vidéo a obtenu plus de 400 000 likes. La majorité des fans lui ont souhaité bonheur et prospérité lors de sa journée spéciale. Un utilisateur a écrit : “Je vous souhaite beaucoup de bons retours du jour Shehnaaz.” Un autre utilisateur a ensuite fait l’éloge de l’actrice et a écrit: “Tu es une si belle personne terre-à-terre hmesha hâte rehna haineux ko ise salut les fans moi convertir karna har saal ki tarah est saal bhi aur hmesha soutien karte rahenge joyeux anniversaire shehnaaz.” Un internaute a écrit : « Un vœu pour toi le jour de ton anniversaire, tout ce que tu demandes pourras-tu recevoir, tout ce que tu cherches pourra-t-il être trouvé, tout ce que tu souhaites pourra être exaucé le jour de ton anniversaire et toujours. Joyeux anniversaire ! Demande juste une fois à ton ange. ”

Côté travail, Shehnaaz fera ses débuts à Bollywood avec Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan. Mercredi, le teaser de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan avec Salman Khan a été publié. Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est Shehnaaz Gill marchant avec Salman Khan dans le clip. Quelques minutes après la publication du teaser, l’actrice a commencé à faire son apparition sur les réseaux sociaux. Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan sortira en salles le 21 avril 2023.