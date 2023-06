Shehnaaz Gill et Nawazuddin Siddiqui figureront-ils dans la prochaine chanson de B Praak ? Voici ce que le chanteur a dit

Shehnaaz Gill est devenue un nom familier après son passage dans la populaire émission de télé-réalité Bigg Boss 13 animée par Salman Khan. L’actrice a diverti le public avec sa franchise et bien qu’elle ait perdu le titre, elle a conquis le cœur du public. L’actrice a gagné en popularité au fil du temps et bénéficie d’un énorme nombre de fans. Elle a récemment lancé sa propre chaîne YouTube et anime un talk-show où elle invite des célébrités populaires de B-town. L’actrice a récemment interviewé Nawazuddin Siddiqui et les fans ont souhaité les voir ensemble dans un projet, maintenant, l’actrice s’est enfin jointe à lui pour une nouvelle chanson.

Dans une interview avec Access Tv, B Praak a parlé de son nouvel album à venir et a révélé que « Nous avons créé cet album en 2,5-3 ans qui contient 10 chansons. L’équipe a fait beaucoup de travail acharné et que ce soit n’importe qui dans l’équipe. Des promotions à la création de la chanson, tout le monde a déployé beaucoup d’efforts.

Le chanteur a en outre révélé: « L’album sortira le mois prochain et sa deuxième chanson sortira d’ici la fin juin dans laquelle Nawazuddin Siddiqui et Shehnaaz Gill seront vus ensemble. Je pense que vous aimerez tous davantage cette chanson. Chaque chanson de l’album est très différente et vous pourrez vous identifier à chaque chanson.

Les fans étaient ravis d’entendre la nouvelle et ont partagé leur enthousiasme dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: «En attendant de voir Shehnaaz Gill. J’espère qu’elle chante car c’est une chanteuse très émouvante. Un autre fan a écrit: « Je sais que si Shehnaaz Gill est là, la chanson sera la meilleure. » Un autre a écrit, « vraiment excité pour la chanson. »

Shehnaaz Gill a récemment interviewé Nawazuddin Siddiqui dans son talk-show Desi Vibes With Shehnaaz Gill pour son film Jogira Sara Ra Ra et les fans ont adoré l’épisode.

Shehnaaz Gill a récemment fait ses débuts à Bollywood avec le film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan avec Salman Khan, Pooja Hegde et Daggubati Venkatesh. L’actrice a été vue jouer le rôle de Sukoon et a impressionné les fans. L’actrice sera ensuite vue dans le film 100% réalisé par Sajid Khan. D’autre part, Nawazuddin Siddiqui qui était actuellement vu dans le film Jogira Sara Ra Ra sera ensuite vu dans le film Tiku Weds Sheru qui met également en vedette Avneet Kaur.

