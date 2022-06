Shehnaaz Gill est magnifique en tenue de mariée pour ses débuts sur la rampe, danse sur la chanson Sohne Lagde de Sidhu Moose Wala

Il est indéniable qu’après son passage dans Bigg Boss, Shehnaaz Gill du Punjab est devenue instantanément célèbre et est devenue un visage bien connu de l’industrie du cinéma et de la télévision hindi. Peu de temps après, elle a été vue dans plusieurs vidéoclips et a obtenu divers projets, grâce à sa participation à Bigg Boss où elle a gagné des millions de cœurs avec sa réalité et s’est fait une base de fans fidèle. Récemment, Shehnaaz Gill a récemment fait ses débuts sur la rampe et une vidéo de l’actrice-chanteuse la tuant dans une tenue de mariée casse Internet.

Marchant sur la rampe pour la première fois vêtue d’une tenue de mariée, Shehnaaz Gill a fait une apparition époustouflante et était extrêmement jolie. Semblant exquis dans un Red Samant Chauhan Lehenga, Shehnaaz a conquis le cœur de tout le monde. Elle a commencé à marcher avec confiance en tant que vedette du défilé de mode, puis a dansé à fond sur la chanson Sohne Lagde de Sidhu Moose Wala.

Shehnaaz est allée sur Instagram pour partager la vidéo, elle a écrit : « Première marche réussie ! J’ai marché pour le designer super talentueux @samantchauhan. Merci aux habitants d’Ahmedabad de nous avoir rendus très spéciaux pour moi ! Votre hospitalité et votre amour sont incommensurables. #ShowStopper # Shehnaaz Gill ».

Les fans étaient impressionnés par elle alors qu’ils laissaient des commentaires la félicitant pour ses débuts sur Ramp. Un fan a écrit : « La plus belle mariée punjabi #shehnaazgill ». Un autre a écrit : « Le plus beau showstopper de tous les temps, continue de briller comme l’étoile la plus brillante #shehnaazgill ». Et, un autre utilisateur d’Instagram a fait écho à des sentiments similaires et a écrit : « Je suis si fier de toi Gill, tu as cloué ta première rampe ».

Sur le plan du travail, Shehnaaz a été vue pour la dernière fois dans le film punjabi, Honsla Rakh face à Diljit Dosanjh. Elle devrait faire ses débuts à Bollywood très bientôt. En raison de la proximité de Shehnaaz avec la superstar Salman Khan, les fans ont émis l’hypothèse qu’elle serait vue faire ses débuts au cinéma en hindi dans son prochain film Kabhi Eid Kabhi Diwali.

Kabhi Eid Kabhi Diwali, dont le nom aurait été changé en Bhaijaan, aura Pooja Hegde comme actrice principale.