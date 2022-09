Shehnaaz Gill est-il devenu arrogant après avoir réussi ? [Exclusive]

Shehnaaz Gill a parcouru un long chemin dans son parcours. Aujourd’hui, elle est devenue le nom familier et la plus grande star de toutes. La mort de Sidharth Shukla l’a complètement changée et son ours et ses proches sont conscients de la façon dont elle a évolué et l’est toujours. Alors que l’actrice grandit immensément haut dans sa carrière. On la verra bientôt faire ses grands débuts à Bollywood dans un film de Salman Khan Kabhi Eid Kabhi Diwali et aurait signé quelques autres films. Ce succès soudain avait-il changé l’actrice et l’avait-elle rendue arrogante ?

Shehnaaz est une personne changée après la mort de Sidharth Shukla

Récemment, sa vidéo d’un événement de remise de prix est devenue virale où ses fans sont devenus tout gaga de son apparence et de son esprit. Cependant, peu d’internautes ont estimé qu’elle était devenue arrogante et a obtenu une attitude avec tout le succès. Une source proche de l’actrice a dit si Shehnaaz était une personne changée, ” Shehnaaz sera Shehnaaz pour toujours. Oui, nous comprenons que sa gentillesse manque aux gens, mais ce n’est plus possible maintenant car elle n’est plus dans la maison de Bigg Boss. Les gens ont vu son côté le plus vulnérable et en ce moment elle est en train de mettre son pied le plus fort en avant c’est la raison pour laquelle vous ne la verrez pas rire mais elle est la même avec sa personne et pas un pour cent la fille n’a changé”.

La source ajoute en outre : « La mort de Sidharth a définitivement changé quelque chose en elle. Elle est soudainement devenue cette personne très mature. Et nous savons à quel point son innocence manque terriblement aux fans. Cela fait un an que nous avons perdu Sidharth Shukla et l’actrice a fait l’objet de nombreuses critiques car elle a été accusée d’utiliser son nom pour se faire connaître. Mais les fans de SidNaaz l’ont toujours soutenue.