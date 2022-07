Shehnaaz Gill enlève de manière irritante ses talons hauts après un tournage; laisse les spectateurs choqués

Y a-t-il quelqu’un comme Shehnaaz Gill? Eh bien, la réponse est NON ! L’actrice a été vue en ville pour l’un de ses événements, absolument magnifique et magnifique. Quand elle a terminé son tournage, les paparazzi ont attendu qu’elle se fasse cliquer et elle leur a joyeusement dit au revoir plus tard, elle a jeté ses talons de manière irritante, laissant les spectateurs choqués. Et ce seul geste de la renommée de Bigg Boss 13 gagne les cœurs et comment. Eh bien, chaque fille peut s’identifier à elle, dès que les fonctions importantes sont terminées, la première chose dont nous nous débarrassons est nos talons hauts et notre soutien-gorge. Et Shehnaaz Gill n’est pas différent.

Alors qu’elle a jeté ses talons et a marché devant, les fans de SidNaaz tombent encore plus amoureux d’elle. Shehnaaz est actuellement la célébrité la plus aimée de l’industrie. Elle est devenue célèbre avec Bigg Boss 13 et depuis lors, personne n’apprécie la célébrité comme elle le fait. Ses fans de SidNaaz sont sa force qui la motive chaque jour après la disparition prématurée de Siddharth Shukla. Mais sa présence est toujours là avec Sana, nous avons été témoins de nombreux cas où Shehnaaz a gardé Sid près d’elle, qu’il s’agisse de tenir du papier peint ou de signer le nom de Sid en premier dans son autographe. C’est vraiment une copine qu’on veut garder pour la vie.

Sur le plan professionnel, Shehnaaz atteint chaque jour de nouveaux sommets. Elle a plusieurs mentions de marque et publicités qui la tiennent occupée. Alors qu’elle fera également ses débuts à Bollywood dans le film Kabhi Eid Kabhi Diwali de Salman Khan. L’actrice a déjà commencé le tournage du film et est sacrément excitée pour celui-ci. Shehnaaz est devenue imparable et beaucoup ont été surpris de la façon dont elle s’est élevée comme un phénix, surtout après la mort de Sidharth Shukla. Elle est une guerrière pour REAL !