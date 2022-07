Shehnaaz Gill embrasse une fan émotionnelle lors de la soirée de remise des prix, les internautes l’appellent “l’âme humble”

Avec ses vidéos adorables et idiotes, ses séances photo fastueuses et ses liens solides avec ses fans et ses abonnés, Shehnaaz Gill gagne les cœurs. Shehnaaz, qui compte 11,6 millions de followers sur Instagram, est fréquemment félicitée par les internautes pour ses publications amusantes sur les réseaux sociaux. Les fans de l’acteur de Kabhi Eid Kabhi Diwali se désignent en ligne comme des Shehnaazians, et ils ont un nombre considérable d’adeptes. Shehnaaz a participé à la saison 13 de Bigg Boss, et par la suite, elle a commencé à sortir avec son collègue concurrent, le regretté acteur Sidharth Shukla. Même après le décès de ce dernier, le surnom du couple, SidNaaz, est toujours populaire sur les réseaux sociaux. Des adolescentes qui sont les jeunes adeptes de Shehnaaz l’ont récemment rencontrée lors d’un événement public. Les filles ont pleuré en tenant Shehnaaz.

Shehnaaz a fait des câlins à ses partisans et les a réconfortés alors qu’ils sanglotaient et devenaient émus en voyant leur idole. Shehnaaz a reçu des câlins et des bisous sur la joue des fans. Après avoir embrassé ses partisans dévoués, Shehnaaz les a caressés et leur a souri avant de continuer. La star a assisté à l’événement, ravissante et sexy dans une robe grise sans dossier.





Shehnaaz Gill a révélé qu’elle adorait regarder Shah Rukh Khan dans des rôles négatifs. Elle a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle elle a parlé de ce qu’elle aime et n’aime pas tout en jouant au tir rapide.

On peut l’entendre dire, elle a dit: «Mai aajkal Shah Rukh Khan ke saare picture dekh rahi hoon purani. J’aime Darr, Baazigar. (Je regarde les films du vieux Shah Rukh Khan depuis quelques jours). Lorsqu’on lui a posé des questions sur sa chanson préférée du film, elle a commencé à chanter “Tu hai meri Kiran”. Elle a également parlé de sa nourriture préférée dans sa vidéo.