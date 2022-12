Shehnaaz Gill écrit une note émotionnelle à l’occasion de l’anniversaire de naissance de Sidharth Shukla

À l’occasion de l’anniversaire de naissance de Sidharth Shukla dimanche, son amie proche et petite amie présumée Shehnaaz Gill a partagé une photo de l’acteur décédé avec un message émouvant. Shehnaaz a pris sa poignée Instagram et a publié une image de Sidharth dans laquelle on pouvait le voir souriant et portant une chemise blanche et un blazer noir.

Partageant la photo, elle a écrit : “Je vous reverrai. Elle a également partagé des photos sur son histoire Insta de gâteau avec la date de naissance de Sidharth, des portraits en solo et un gros plan de leurs mains. Les fans et les amis de l’industrie ont inondé la section des commentaires avec leurs messages émotionnels.





L’acteur Kashmera Shah a laissé un commentaire. Elle a écrit: “Oui. Et il vivra toujours dans tous nos cœurs.” L’un des fans a écrit : “Je n’arrive toujours pas à croire que cet homme n’est plus… Je le visualise dans ce demi-pantalon quand il était en bb13 et faisait ses choses et nous divertissait tous… Après lui bb c’est juste un passe-temps… pourquoi tu nous as fait ça ?”

Un autre fan du duo a écrit : « Tu hee Sid Tu He Hai Naaz Dono Milke Bane hai #SidNaaz. kuch khatam ho gaya”, a lu un autre commentaire.

Récemment, Shehnaaz a rendu hommage au défunt acteur tout en acceptant son prix Filmfare Middle East Achievers Night à Dubaï. “Main ek bande ko merci bolna chahti hu…merci meri life me aane ke lie aur merpe itna investit kiya ki aaj main yaha tak phuchi hu…c’est pour toi Sidharth Shukla (je veux remercier quelqu’un… .Merci d’être entré dans ma vie. Je suis tout ce qui est aujourd’hui grâce à vous… c’est pour vous Sidharth Shukla”, a déclaré Shehnaaz, suscitant une forte acclamation du public.

Sidharth et Shehnaz se sont rapprochés lorsqu’ils étaient dans la maison de Bigg Boss, bien qu’ils n’aient jamais officiellement reconnu être un couple. Sidharth a ensuite remporté cette même saison en 2020. La chimie attachante du duo était appréciée des masses, qui les ont étiquetés comme SidNaaz et ont manifesté leur soutien et leur amour pour le lien. Leur affection éternelle l’un pour l’autre a fait rage, même dans la série.

Lisez aussi: Les photos de retour UNSEEN de Sidharth Shukla de la victoire au titre de meilleur modèle mondial en 2005 laissent les fans émus

Le duo est également apparu ensemble dans des émissions de téléréalité telles que Bigg Boss OTT et Dance Deewane 3, ainsi que dans des vidéoclips de Bhula Dunga et Shona Shona. Aujourd’hui, Sidharth aurait eu 41 ans, le défunt acteur qui est devenu un nom familier par faisant partie d’émissions de télévision indiennes populaires. Que ce soit son rôle dans Balika Vadhu ou qu’il devienne le gagnant de Bigg Boss 13, Sidharth était une sensation qui a laissé une marque profonde dans le cœur de millions de ses followers et sa disparition soudaine le 2 septembre en raison à un arrêt cardiaque a laissé un vide qui ne sera pas comblé.