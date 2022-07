Shehnaaz Gill donne un câlin serré à une fan qui devient émue après l’avoir rencontrée ; les internautes qualifient l’actrice de Kabhi Eid Kabhi Diwali de “terre à terre” [Watch Video]

Shehnaaz Gill était un nom populaire dans l’industrie cinématographique punjabi, mais après son passage dans Bigg Boss 13, elle est devenue un nom connu dans tout le pays. Shehnaaz a de nombreux fans, et récemment, le doux geste de l’actrice envers un fan gagne les cœurs. Shehnaaz a assisté aux India’s Most Stylish Awards hier soir, et lors de l’événement, l’actrice a rencontré un fan qui est devenu ému après l’avoir rencontrée. Shehnaaz a serré le fan dans ses bras et la vidéo est devenue virale.

Les internautes adorent Shehnaaz Gill

Les internautes louent Shehnaaz pour sa nature terre-à-terre. Un fan a commenté : “C’est ce qu’on appelle la popularité… Dil se fan love karte hai… Achha laga ye video dekh ke….” Un autre internaute a écrit : “Elle est tellement terre à terre.” Un autre utilisateur d’Instagram a commenté : “Le plus bel humain de l’univers”.

Shehnaaz Gill à Kabhi Eid Kabhi Diwali

Parlant de ses projets, Shehnaaz est prête à faire ses débuts à Bollywood avec le film Kabhi Eid Kabhi Diwali qui met en vedette Salman Khan dans le rôle principal. Bien que l’annonce officielle du casting de Shehnaaz n’ait pas encore été faite, les photos de l’actrice sur les plateaux de tournage sont devenues virales à plusieurs reprises.

Réalisé par Farhad Samji, Kabhi Eid Kabhi Diwali met également en vedette Pooja Hegde, Venkatesh et Jassie Gill. Plus tôt, apparemment, Shehnaaz était jumelé avec Aayush Sharma, mais l’acteur s’est retiré du film. Maintenant, selon les rapports, Shehnaaz sera vue en train de romancer Jassie dans le film. Apparemment, même Ram Charan sera vu dans un camée dans le film, cependant, il n’y a aucune confirmation officielle à ce sujet. Kabhi Eid Kabhi Diwali devrait sortir en décembre de cette année.

Shehnaaz a été vue pour la dernière fois sur grand écran dans le film punjabi Honsla Rakh sorti en 2021. Le film a été un super succès au box-office, et la performance de l’actrice a également été appréciée. Maintenant, ses fans attendent avec impatience de la voir dans Kabhi Eid Kabhi Diwali.