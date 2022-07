Shehnaaz Gill dit qu’elle va en Amérique avec Sanjay Dutt ; Un autre film est-il prévu après le Kabhi Eid Kabhi Diwali de Salman Khan ?

Shehnaaz Gill a fait la une des journaux pour ses débuts tant attendus à Bollywood dans le prochain film de Salman Khan, Kabhi Eid Kabhi Diwali. Dimanche, elle a été aperçue au studio Mehboob avec Sanjay Dutt. En saluant les photographes, elle leur a dit qu’elle partait en Amérique avec Sanju Baba.

Dans une vidéo partagée par les paparazzi, Shehnaaz a été vue vêtue d’une robe rouge à manches cloche. Elle les a obligés avec des photographies et a même tournoyé quand elle a été couverte de pétales de rose. Tout en affichant son sourire éclatant, Shehnaaz leur a dit : « Mai chali America Sanju baba ke sath.

Regarde.

Il n’y a pas si longtemps, Shehnaaz était victime d’un trolling brutal en ligne pour son comportement avec Salman lors de la fête de l’Aïd d’Arpita Khan Sharma. Shehnaaz a étreint et embrassé Salman qui l’a même escortée jusqu’à sa voiture.

Alors que Shehnaaz aime toute l’adulation et la popularité qu’elle a sur les réseaux sociaux, elle estime que cette renommée n’est qu’une phase temporaire. Elle pense que si elle continue à travailler dur, cette renommée durera un peu plus longtemps, mais elle est parfaitement consciente qu’un jour tout cela disparaîtra. C’est la raison pour laquelle Shehnaaz dit qu’elle vit dans le présent et ne veut pas le gâcher en pensant au futur. Elle aime vivre dans l’instant et c’est ce qu’elle aime.

Selon certaines informations, Shehnaaz est jumelé avec le chanteur-acteur Jassie Gill dans Kabhi Eid Kabhi Diwali. Elle a un rôle de premier plan dans le film. Ils ont une jolie histoire d’amour. Le réalisateur Farhad Samji verra Pooja Hegde romancer Salman, tandis que Raghav Juyal romancera Malvika Sharma. Shehnaaz était auparavant jumelé avec Aayush Sharma. Cependant, il a quitté le film en raison des différences créatives à la dernière minute.