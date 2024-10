Shehnaaz Gill dit qu’elle était possessive à l’égard de Sidharth Shukla : « Si quelqu’un l’est… »

Shehnaaz Gill et Sidharth Shukla rencontrés sur Bigg Boss 13. De co-concurrents à bons amis, le duo est devenu très proche l’un de l’autre. Souvent, leurs fans se demandaient s’ils sortaient ensemble. Mais Shehnaaz et Sidharth ont toujours gardé le silence sur ces rapports. Ils n’ont jamais confirmé ni nié être ensemble. Dans une interview, Gill a parlé de son équation avec Shukla à l’époque.

En parlant à Farah Khan sur Fun With Farah, Shehnaaz Gill a révélé qu’elle était très possessive envers le défunt acteur. L’actrice a révélé que l’apparence n’a pas d’importance pour elle, mais qu’elle est jalouse en tant que petite amie et extrêmement possessive. Elle a révélé qu’elle était assez possessive envers Sidharth Shukla. Shehnaaz a révélé : « J’étais possessif, kyuki bhai woh beau bhi toh ça (parce qu’il était beau). Si quelqu’un est si beau, il est naturel de se sentir incertain et possessif. »

De plus, l’actrice a mentionné qu’en tant que partenaire, elle est assez fidèle et souhaite envisager sa vie avec le même homme pour toujours. L’ancienne candidate de Bigg Boss a déclaré qu’elle adorerait se marier à l’avenir. Alors, quel genre d’homme recherche-t-elle ? Gill a révélé les traits qu’elle recherche chez un homme, déclarant qu’elle veut quelqu’un qui soit « égal, à la fois financièrement et professionnellement ».

Les fans de Sidharth Shukla et Shehnaaz Gill les appelaient SidNaaz. Malheureusement, Sidharth est décédé en 2021 des suites d’un arrêt cardiaque à l’âge de 40 ans. Shehnaaz a été complètement dévastée par sa mort. Depuis un certain temps, des informations indiquent que l’actrice sortirait avec Raghav Juyal. Cependant, ils n’acceptent jamais la même chose chaque fois qu’on leur pose des questions à ce sujet lors des entretiens.

Sur le plan du travail, Shehnaaz a travaillé dans des films comme Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, Thank You for Coming, etc. Elle a une apparition spéciale dans Rajkummar Rao et Vicky Vidya Ka Woh Wala Video de Triptii Dimri. Le film sortira en salles le 11 octobre 2024.

