Shehnaaz Gill dit “J’ai beaucoup pleuré” après avoir vu la vedette d’Anupam Kher-Amitabh Bachchan

L’actrice de télévision Shehnaaz Gill a assisté mercredi à la projection d’Anupam Kher, Abhishek Bachchan, Boman Irani et Neena Gupa avec Uunchai. En dehors d’elle, Jaya Bachchan, Salman Khan, Kangana Ranaut et Bhagyashree ont également assisté à la soirée de première.

Shehnaaz Gupta est devenue émotive après avoir regardé le film, et une vidéo du même devient virale sur les réseaux sociaux. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait pleuré après avoir vu le film, l’actrice a répondu: “Haan, bhot zayada (Oui, j’ai beaucoup pleuré). Arey bien sûr itne, mai bol rhi hoon mai bohot royi hoon, bohot achi picture hai, sabko dekhni chaiye, iss mai message hai jaha tak mujhe samjh aaya hai, impossible cheezo ko bhi possible bana sakte hai (Oui bien sûr, je dis que j’ai beaucoup pleuré, c’est un très bon film, tout le monde devrait le regarder, un message que j’ai reçu de ce film est que des choses impossibles peuvent être rendues possibles).





Les utilisateurs des médias sociaux ont également réagi au clip, l’un d’eux a écrit : “Me phle bhi jane wali thi dekhne pr ab to pakka jaungi”. La seconde a dit : « Elle est la seule à être un bon être humain dans cette industrie stupide. » La troisième personne a mentionné : « Son sourire me fait sourire. J’adore la façon dont elle est. Le quatrième a dit: “Dieu vous bénisse mem mai jb v inko dekhti hi sid sir k yad ati h sir aj hote so mem aur sir sth movie dekhte.”

Récemment, Neena a rejoint DNA pour une conversation exclusive, et tout en faisant la promotion de son prochain film Uunchai, la star de Badhaai Ho s’est ouverte sur l’état actuel de la télévision. Gupta a déclaré: “Hum lakh keh le ki, les gens ne sont pas synchronisés (avec le contenu à la télévision), (contenu) hai régressif, lekin main yeh bolti hoon ki kyu chalte hai? Parce que notre société est régressive. Pourquoi ces saas- Les émissions de bahu sont toujours en cours, jaha saas composent laga ke, saree pehen ke rehti hai ? Kyu chalte hai ? Kyuki humari samaj aisa salut hai. Humare yaha 1 % log honge jo badle hain, baki humare desh mein auraton ka sthaan wahi hai. Aur kai saalon tak waise hi rehne wala hai. Le changement se produit mais à un niveau infime.”

La star de Panchayat a ajouté : “Issi liye toh log dekhte hai yeh montre. Unko aisa lagta hai ki ‘arey usko uski saas tang kar rahi hai… simple saath bhi aisa huya hai… donc je vais bien.” a ajouté que même les créateurs s’inspirent de la société, “Kaha se aate hai yeh idées? Samaj se hi aate hai na. Toh humara samaj bahut pichada hua hai. Suruvat hui hai badlaav ki, dekhte aage kaha jaata hai.” Uunchai, réalisé par Sooraj Barjatya, sortira en salles le 11 novembre.

Prévu pour une sortie le 11 novembre, le film verra Amitabh, Boman et Anupam réaliser le dernier souhait de leur ami Danny au sommet du mont Everest comme une ode à la véritable amitié et au courage. Parineeti, dont la récente sortie Code Name Tiranga est toujours à l’affiche dans les salles, servira de guide et d’instructeur pendant le voyage ardu. Unnchai affrontera Yashoda et Rocket Gang de Samantha Ruth Prabhu au box-office.