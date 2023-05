Shehnaaz Gill dit à Nawazuddin Siddiqui qu’elle veut tomber amoureuse et que la raison n’est pas ce que vous pensez

Shehnaaz Gill fait sensation dans tout le pays. Elle a atteint une immense popularité depuis Bigg Boss 13 jours et son fandom ne fait qu’augmenter et comment ! Shehnaaz a avoué être amoureuse de Sidharth Shukla et il y avait des rumeurs selon lesquelles ils se fréquentaient. L’acteur est malheureusement et soudainement décédé il y a quelques années, laissant Shehnaaz le cœur brisé. Puisque les fans veulent que Shehnaaz passe à autre chose et tombe à nouveau amoureux. Et récemment, lors d’une émission de chat, Shehnaaz Gill a avoué Nawazuddin Siddiqui, son dernier invité dont elle veut tomber amoureuse. Mais la raison n’est pas ce que vous pensez que ce serait.

Shehnaaz Gill dit à Nawazuddin Siddiqui qu’elle veut tomber amoureuse

En discutant avec l’acteur de Jogira Sara Rara Nawazuddin Siddiqui, Shehnaaz Gill a ouvert son cœur. Nawaz a demandé à Shehnaaz quelle est la seule chose qu’elle veut vraiment faire de tout son cœur. Shehnaaz lui dit « Pyaar ». Nawazuddin et Shehnaaz éclatent de rire à ce sujet. Nawazuddin lui dit qu’elle finira par tomber amoureuse. L’actrice de Honsla Rakh ajoute ensuite que si elle tombe amoureuse, il y aura un chagrin et si elle aura un chagrin, son jeu sera meilleur. « Dhoka milega tab meri agissant bahar aayegi », dit-elle.

Nawazuddin Siddiqui dit aussi que même lui fait la même chose. Il ajoute qu’il invite le chagrin pour qu’il soit un meilleur interprète. Shehnaaz taquine si elle doit lui briser le cœur, ce à quoi Nawazuddin hoche la tête. Mais Shehnaaz ajoute que si elle lui brise le cœur, il ne pourra pas du tout agir. Il ne se souviendra que d’elle. Nawaz lui demande pourquoi elle répond que tout le monde a une façon d’aimer et que la sienne est assez pure. Nawazuddin ajoute que même lui aime purement tout en ajoutant qu’il pourrait mentir sur des choses et des trucs mais qu’il aime avec son cœur. Sa vidéo devient virale dans l’actualité du divertissement.

Regardez la vidéo de Nawazuddin Siddiqui et Shehnaaz Gill discutant de l’amour ici :

Lien entre Shehnaaz Gill et Raghav Juyal

Il y a quelques semaines à peine, Shehnaaz Gill était liée à Raghav Juyal, sa co-vedette de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Tout a commencé lorsque Salman Khan a fait allusion au fait que l’actrice était déjà en mouvement, ce qui a amené les fans à croire que Shehnaaz et Raghav sortaient ensemble. Cependant, ils ont tous deux démenti les rumeurs de se voir. Raghav avait fait l’éloge de Shehnaaz en l’appelant la personne la plus forte.