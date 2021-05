Shehnaaz Gill devient «la femme la plus désirable de Chandigarh en 2020», remercie ses fans

Shehnaaz Gill a commencé sa carrière dans l’industrie du divertissement à travers la musique pendjabi il y a quelques années, mais elle est devenue célèbre après son passage dans » Bigg Boss 13 » et est devenue une star nationale. D’être la douce fille potelée dans ‘BB 14’, Gill s’est transformée en une reine glam.

Shehnaaz est maintenant devenue la femme la plus désirable du Chandigarh Times en 2020 et est ravie de son nouveau titre. L’acteur s’est rendu sur Twitter pour partager la nouvelle avec ses fans et a écrit: « Merci d’avoir fait de moi la femme la plus désirable de Chandigarh en 2020. C’est vraiment et uniquement grâce à votre soutien à tous. Encore un grand merci. »

Merci d’avoir fait de moi la femme la plus désirable de Chandigarh en 2020 C’est vraiment et uniquement grâce au soutien de vous tous. Un grand merci encore une fois. pic.twitter.com/VN3fDLq4Ky – Shehnaaz Gill (@ishehnaaz_gill) 29 mai 2021

Shehnaaz a régné sur le cœur de beaucoup et a un fan ardent qui a ensuite exprimé leur enthousiasme et leur soutien pour elle.

Alors qu’un utilisateur a écrit: « Awwwww je suis tellement heureux pour toi, tu es totalement désirable depuis que nous avons appris que tu as gagné le plus méritant, continue de gagner et de briller comme tu le fais toujours », a commenté un autre, « Pas besoin de nous remercier nous vous soutiendrons toujours quoi qu’il arrive. Merci d’être venu dans nos vies, c’est notre travail acharné et notre dévouement qui ont rendu cela possible. Félicitations #MostDesirableWomenShehaaz.

Shehnaaz a décroché la quatrième place la dernière fois. Dans une interaction avec ETimes, elle a déclaré : « Du numéro quatre au numéro un, c’est parce que je suis réelle et que je présente mon vrai côté au monde. Les gens se connectent avec de vraies personnes. À mon avis, une personnalité unique constitue un trait souhaitable. C’est souhaitable parce que les gens veulent être comme cette personne.

Côté travail, Shehnaaz a terminé le tournage d’un film en pendjabi au Canada avec Diljit Dosanjh et Sonam Bajwa le mois dernier. Le film sortira dans les salles de Dussehra cette année.

«Ce fut une expérience glorieuse, en particulier le tournage avec Diljit. Il a un énorme travail à son actif, mais il reste très humble et ne traite pas différemment les co-acteurs, qu’ils soient nouveaux ou établis. Il est toujours prêt à aider les autres et illustre ce qu’est un comportement idéal envers les autres », a-t-elle déclaré.