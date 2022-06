Shehnaaz Gill demande à Raghav Juyal et Siddharth Nigam de la féliciter, la vidéo vous fera partir aww

Mardi, la star de la télévision Shehnaaz Gill a été vue en train de voyager avec Siddharth Nigar et Raghav Juyal dans une voiture. Dans le clip viral, on peut entendre Shehnaaz demander à Siddharth Nigam de la féliciter.

Siddharth a fait l’éloge de l’actrice et a dit : « Elle est belle… » Ce à quoi Raghav a répondu : « Elle a utilisé un filtre ». À quoi Siddharth a répondu: « Vous n’auriez pas dû révéler comme ça. » Siddharth a également informé les téléspectateurs qu’il avait « piraté le téléphone de Shehnaaz Gill ».

Regarder la vidéo:





Récemment, Shehnaaz a parcouru la rampe dans un lehenga nuptial.





Shehnaaz est allée sur Instagram pour partager la vidéo, elle a écrit : « Première marche réussie ! J’ai marché pour le designer super talentueux @samantchauhan. Merci aux habitants d’Ahmedabad de nous avoir rendus très spéciaux pour moi ! Votre hospitalité et votre amour sont incommensurables. #ShowStopper # Shehnaaz Gill ».

Les fans étaient impressionnés par elle alors qu’ils laissaient des commentaires la félicitant pour ses débuts sur Ramp. Un fan a écrit : « La plus belle mariée punjabi #shehnaazgill ». Un autre a écrit : « Le plus beau showstopper de tous les temps, continue de briller comme l’étoile la plus brillante #shehnaazgill ». Et, un autre utilisateur d’Instagram a fait écho à des sentiments similaires et a écrit : « Je suis si fier de toi Gill, tu as cloué ta première rampe ».

Sur le plan du travail, Shehnaaz a été vue pour la dernière fois dans le film punjabi, Honsla Rakh face à Diljit Dosanjh. Elle devrait faire ses débuts à Bollywood très bientôt. En raison de la proximité de Shehnaaz avec la superstar Salman Khan, les fans ont émis l’hypothèse qu’elle serait vue faire ses débuts au cinéma en hindi dans son prochain film Kabhi Eid Kabhi Diwali.

Kabhi Eid Kabhi Diwali, dont le nom aurait été changé en Bhaijaan, aura Pooja Hegde comme actrice principale.