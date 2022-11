Shehnaaz Gill dédie son prix à Sidharth Shukla ; dit: ‘Tu mera hai aur mera salut rahega’ [Watch heart-touching video]

Shehnaaz Gill va partout et gagne les cœurs avec sa personnalité partout. L’actrice est devenue célèbre dans le monde entier avec son passage dans Grand Patron 13. Elle était très proche de l’acteur Sidharth Shukla depuis Bigg Boss 16. La disparition tragique de l’acteur l’a laissée sous le choc. Cependant, Shehnaaz a franchi une étape après l’autre et s’est construit jour après jour en tant que marque. Sidharth Shukla a soutenu Shehnaaz Gill comme une véritable amie tout au long. C’est pourquoi, aux Filmfare Middle East Achievers Night Awards, Shehnaaz Gill a dédié sa victoire à Sidharth. Shehnaaz a soulevé le trophée du prix du meilleur visage émergent de Bollywood selon les rapports. Shehnaaz a également dit sa déclaration / dialogue emblématique de Bigg Boss 13, “Tu mera hai aur tu mera hi rahega, theek hai?”, Et a ajouté: “Sidharth Shukla, c’est pour toi.”