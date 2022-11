Shehnaaz Gill dédie son prix à Sidharth Shukla, dit ‘merci meri life me aane ke liye..’

La mort inattendue de Sidharth Shukla en septembre 2021 a choqué ses partisans et ses proches. Pas un jour ne passe sans que ses proches ne pensent à lui. L’amie proche de Sidharth et petite amie présumée, Shehnaaz Gill, a rendu hommage à l’acteur décédé samedi soir à Dubaï lors de la soirée Filmfare Middle East Achievers lorsqu’elle a accepté son prix.

“Main ek bande ko merci bolna chahti hu…merci meri life me aane ke lie aur merpe itna investit kiya ki aaj main yaha tak phuchi hu…c’est pour toi Sidharth Shukla (je veux remercier quelqu’un… .Merci d’être entré dans ma vie. Je suis tout ce qui est aujourd’hui grâce à vous… c’est pour vous Sidharth Shukla”, a déclaré Shehnaaz.

dédie son prix à Siddharth shukla @viralbhayani77 pic.twitter.com/CVpgmq9hTh– Viral Bhayani (@viralbhayani) 19 novembre 2022

Le geste de Shehnaaz a rendu les fans de SidNaaz extrêmement émus et ils ont laissé des commentaires sur le message qui sont devenus viraux. “Shehnaaz est incomplet sans Sid”, a écrit un utilisateur des médias sociaux.

Les fans appellent parfois Sidharth et Shehnaaz “SidNaaz”, et ils se sont rapprochés en vivant ensemble dans la maison Bigg Boss 13″, mais ils n’ont jamais accepté d’être un couple. En 2020, Sidharth a remporté le concours de téléréalité. Le 2 septembre , 2021, Sidharth est décédé subitement d’une crise cardiaque.

Il avait 40 ans. Shehnaaz a sorti le touchant clip vidéo hommage de Tu Yaheen hai à la suite de la mort tragique de Sidharth. Elle a également fait une apparition sur les plateaux de Bigg Boss 15, où elle a rendu un hommage particulier aux souvenirs adorés de son amie proche.

Pour les non-initiés, une conférence de presse a récemment été suivie par le participant Bigg Boss 13 à Dubaï.

Suite à l’événement, de nombreux admirateurs enthousiastes sont allés à la rencontre de l’actrice afin qu’ils puissent prendre des photos du moment avec leurs smartphones. Dès que les fans de Shehnaaz ont encerclé l’actrice, un agent de sécurité est devenu furieux et a tenté de les repousser. Shehnaaz l’a d’abord ignoré et a continué, mais elle a finalement perdu son sang-froid et leur a dit de rester à l’écart de ses fans.

Sur le plan du travail, Shehnaaz fera ses débuts à Bollywood avec Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan avec Pooja Hegde, Siddharth Nigam et Jassi Gill. On la verra même dans le prochain film comique de Sajid Khan 100% avec John Abraham et Riteish Deshmukh.

(Entrée de l’ANI)