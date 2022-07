Shehnaaz Gill déborde de punch dans une robe à épaules dénudées associée à un tour de cou élégant; les fans louent sa beauté

La renommée de Bigg Boss, Shehnaaz Gill, parvient à divertir ses fans avec ses photos et ses vidéos. La magnifique ki du Pendjab Katrina Kaif a récemment partagé une série de photos de sa séance photo avec l’as photographe Dabboo Ratnani le lundi 25 juillet. Shehnaaz semble avoir impressionné tout le monde avec son look frais. Sur les photos, Shehnaaz est magnifique dans une robe à épaules dénudées. Elle a complété son look avec un tour de cou tendance et stylé. La mode de Shehnaaz semble être sur le point et elle suinte de punch dans ces images. Shehnaaz est ravissante dans un chignon rétro et un maquillage subtil. Elle avait l’air charmante et nous ne pouvons pas la quitter des yeux.

Regardez-la –

En un rien de temps, les internautes ont commencé à verser de l’amour sur ses photos récentes et l’ont qualifiée de jolie et belle. Un utilisateur a écrit, ‘Princess look’, tandis qu’un autre a dit, ‘Shehnaaz “l’incarnation de l’élégance à la mode”.’ Le troisième utilisateur a commenté en disant “Adorable”.

Sur le plan du travail, Shehnaaz est prête à faire ses débuts à Bollywood avec Kabhi Eid Kabhi Diwali de Salman Khan. Selon nos informations, Shehnaaz aurait également signé le prochain de Rhea Kapoor qui sera barré par son mari Karan Boolani. Le film mettra également en vedette Anil Kapoor et Bhumi Pednekar. Le film devrait sortir sur les planchers d’ici la fin juillet.