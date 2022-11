Shehnaaz Gill crie à son garde du corps pour avoir repoussé les fans alors qu’ils se rapprochent de l’actrice pour des photos; est salué par les internautes

Shehnaaz Gill crie sur ses gardes du corps après avoir poussé ses fans alors qu’ils la harcèlent presque pour prendre des photos avec la renommée de Bigg Boss 13. Shehnaaz était récemment à Dubaï pour assister à un événement et elle a été rassemblée par une foule de fans après qu’elle se soit dirigée vers l’ascenseur après la fin de l’événement. On voit le garde du corps repousser la foule pendant que Shehnaaz prend une photo avec l’un des fans et cela met l’actrice en colère et elle crie au garde du corps et lui demande quel est le problème car elle est là pour leur donner des photos et il n’y a pas besoin de créer une situation de panique. L’a applaudi pour elle et a été étonné de voir comment elle prend position pour eux devant le monde.

#ShehnaazGill: Elle a grondé le garde du corps et lui a dit de ne rien dire aux fans. Elle a pris une photo avec tous ses fans. pic.twitter.com/JcWucSVEIP ???? (@jaadafahoo) 18 novembre 2022

#ShehnaazGill J’étais tellement engourdi. Je ne pourrais même pas lui dire à quel point je l’aime et l’adore, mais je suis tellement heureuse d’avoir reçu un câlin de sa part. Je dois la rencontrer et la voir en personne. pic.twitter.com/Qyc4Z1DuQW Nehali Lalwani (@NehaliLalwani) 18 novembre 2022

MON RÊVE S’EST RÉALISÉ!! Je ne peux pas exprimer mes sentiments avec des mots, je suis tellement sous le choc. Elle a tenu ma main et a continué à me serrer dans ses bras et j’ai ressenti tellement de bonheur. Je ne peux vraiment pas décrire @ishehnaaz_gill en mots, je me sens béni !! #ShehnaazGill #FilmFareAchieversNuit pic.twitter.com/X4JtkWD3py ?Ritu???SidNaaz (@Ritu19791) 18 novembre 2022

Shehnaaz Gill a un fan fou et il y en a beaucoup qui l’adorent et vous pouvez clairement le voir dans les vidéos ci-dessus. Même dans l’industrie, il y en a beaucoup qui l’aiment énormément, lors d’une récente interaction, Rajkummar Rao a avoué vouloir une fille comme Shehnaaz Gill qui l’a appelée simplement belle.