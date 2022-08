Shehnaaz Gill chante magnifiquement Taaron Ke Shehar Mein; les internautes disent: “Mieux que Neha Kakkar”, les fans de SidNaaz deviennent émus [Watch Video]

Shehnaaz Gill, qui était un nom célèbre dans l’industrie du film et de la musique punjabi, est devenue un nom connu à travers le pays après son passage dans Bigg Boss 13. Le jodi de Shehnaaz et Sidharth Shukla était aimé de tous, leurs fans ont commencé à les appeler SidNaaz. Lorsque Sid est décédé, tout le monde s’inquiétait pour Shehnaaz, mais l’actrice s’est montrée forte et elle a dominé les médias sociaux avec ses séances photo et ses vidéos. Récemment, Shehnaaz a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle elle chante la chanson de Neha Kakkar Taaron Ke Shehar Mein.

La version de Shehnaaz de Taaron Ke Shehar Mein est aimée de tous, et les internautes l’appellent également mieux que Neha Kakkar. Certains fans de SidNaaz deviennent également émus alors que Sana chante cette chanson. Un fan a commenté : “Sid ko yaad karke ye song gana aapka sab feel kra gya je t’aime.” Regardez la vidéo ci-dessous

Shehnaaz a sûrement parcouru un long chemin, et maintenant, elle est prête à faire ses débuts à Bollywood aux côtés de Salman Khan à Bhaijaan. Le film met également en vedette Pooja Hegde, Venkatesh et Jassie Gill.

Récemment, après avoir terminé 34 ans dans l’industrie, Salman a dévoilé son premier regard sur le film sur Twitter. Tout en partageant le premier regard, il vient d’écrire : “#KisiKaBhaiKisiKiJaan”. Maintenant, les fans se demandent si le film Bhaijaan s’intitule Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Auparavant, le film s’intitulait Kabhi Eid Kabhi Diwali.

Il y a quelques jours, en raison d’un problème technique, Shehnaaz a cessé de suivre Salman sur Instagram. Donc, il y avait des spéculations selon lesquelles l’actrice ne faisait plus partie du film. Cependant, plus tard, elle a précisé qu’elle faisait partie du film et qu’elle avait hâte que ses fans regardent le film.

Réalisé par Farhad Samji, Bhaijaan devrait sortir le 30 décembre 2022.