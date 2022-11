Shehnaaz Gill chante la chanson de Sidharth Shukla Dil Ko Karaar Aaya, les fans de SidNaaz s’effondrent

Shehnaaz Gill a interprété la chanson Dil ko karaar aaya de Sidharth Shukla dans cette vidéo virale après lui avoir dédié un prix. MC Square de Hustle 2 apparaît également dans la vidéo, et les fans de SIdNaaz ne peuvent pas arrêter de sangloter.

La mort inattendue de Sidharth Shukla en septembre 2021 a choqué ses partisans et ses proches. Pas un jour ne passe sans que ses proches ne pensent à lui. L’amie proche de Sidharth et petite amie présumée, Shehnaaz Gill, a rendu hommage à l’acteur décédé samedi soir à Dubaï lors de la soirée Filmfare Middle East Achievers lorsqu’elle a accepté son prix.

“Main ek bande ko merci bolna chahti hu…merci meri life me aane ke lie aur merpe itna investit kiya ki aaj main yaha tak phuchi hu…c’est pour toi Sidharth Shukla (je veux remercier quelqu’un… .Merci d’être entré dans ma vie. Je suis tout ce qui est aujourd’hui grâce à vous… c’est pour vous Sidharth Shukla”, a déclaré Shehnaaz.

Ils sont devenus proches alors qu’ils partageaient une maison dans Bigg Boss 13 et sont parfois appelés “SidNaaz” par les fans, mais ils n’ont jamais reconnu être un couple. Sidharth a finalement remporté le concours de réalité en 2020. Sidharth est décédé subitement des suites d’une crise cardiaque le 2 septembre 2021.

Il avait 40 ans. À la suite du décès prématuré de Sidharth, Shehnaaz a créé et publié le poignant hommage au clip vidéo de Tu Yaheen hai. Elle est également apparue sur les plateaux de Bigg Boss 15, où elle a rendu un hommage particulier aux souvenirs bien-aimés de son ami proche.

Sur le plan du travail, Shehnaaz fera ses débuts à Bollywood avec Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan avec Pooja Hegde, Siddharth Nigam et Jassi Gill. On la verra même dans le prochain film comique de Sajid Khan 100% avec John Abraham et Riteish Deshmukh.