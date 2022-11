Shehnaaz Gill chante la chanson de Sidharth Shukla après lui avoir dédié un prix ; Les fans de Sidnaaz en larmes

Après avoir dédié un prix à Sidharth Shukla, Shehnaaz Gill chante sa chanson ; “Dil ko karaar aaya” dans cette vidéo virale avec Hustle 2, les fans de MC Square et de SIdNaaz ne peuvent pas s’arrêter de pleurer. Shehnaaz a récemment remporté son premier prix prestigieux à Dubaï et la fille fièrement dédiée à «l’homme» de sa vie Sidharth Shukla avec le célèbre dialogue d’elle, «Tu mera hoa, aur mera hi rahega». Shehnaz Gill fait preuve de bravoure chaque jour et en ressort plus forte que jamais et laisse ses fans fascinés par son attitude positive envers la vie.

Jetez un œil à la vidéo virale de Shehnaaz dédiant un prix à Sidharth Shukla

MOMENT DE FIERTÉ Superstar @ishehnaaz_gill a remporté LE PRIX RISING STAR EST RÉCOMPENSÉ À #SHEHNAAZGILL Elle a dédié ce prix au seul et unique, le roi de nos cœurs @sidharth_shukla SHEHNAAZ TUANT FILMFAREME#ShehnaazGill #SidNaaz pic.twitter.com/8QTof5DpTw ?Ritu???SidNaaz (@Ritu19791) 19 novembre 2022

Et maintenant, cette vidéo de Sana gagne les cœurs sur Internet alors qu’elle chante la chanson populaire de feu l’acteur Sidharth Shukla, Dil Ko Karaar Aaya.

Un immense respect et beaucoup d’amour pour Shehnaaz…. Elle élève déjà la barre de la véritable définition de l’amour Forte et inspirante pour tous #ShehnaazGill Tu es si fier pour ta copine #SidharthShukla Que Dieu vous bénisse tous les deux ? Croire et attendre une fin heureuse… ? Trupti (@THB72082078) 25 novembre 2022

La disparition prématurée de Sidharth Shukla a brisé sa famille, ses fans et Shehnaaz, mais la vie continue et vous devez accepter ce que la vie vous réserve, Shehnaaz a accepté avec beaucoup de grâce ce que la vie a donné et elle a enduré tout son amour pour Sid dans ses cœurs et ne l’exprime pas au monde et le garde pour elle. C’est Shehnaaz différent, c’est Shehnaaz de Sidharth Shukla et les fans de SidNaaz sont fiers.