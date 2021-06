Shehnaaz Gill célèbre la perte de poids de ‘Bigg Boss 13’

Depuis qu’elle est sortie de la maison » Bigg Boss « , Shehnaaz Gill a fait la une de ses clips, de son parcours de perte de poids et de sa relation avec le co-concurrent Sidharth Shukla. Mardi (29 juin), l’acteur est allé en direct sur YouTube pour interagir avec ses fans. Elle a parlé des raisons de sa perte de poids et a également partagé sa routine de régime.

Shehnaaz a fait son chat en direct pendant un tournage et a également partagé que son équipe avait préparé un script pour elle, mais elle voulait que ce soit une conversation franche. L’acteur a également déclaré que la bonne façon de perdre des kilos en trop est de manger consciemment.

Shehnaaz a déclaré : « Mon équipe n’arrête pas de me dire d’arrêter de prendre du sucre et du sel. Mais tout ça, c’est des bakwas. Il est important de contrôler la quantité. Vous prenez rapidement l’habitude de manger moins et c’est la clé pour perdre du poids.

Elle a ajouté: «J’ai du moong pour le petit-déjeuner avec du thé et du dal, chawal et sabzi pour le déjeuner. Pour le dîner, j’ai juste du lait.

Shehnaaz a également partagé avec ses fans qu’elle voulait commencer à s’entraîner car cela aide à être en forme plutôt que d’être simplement mince. Lorsqu’un internaute a dit à l’acteur qu’elle était plus jolie pendant son séjour dans la maison » Bigg Boss 13 « , Shehnaaz, légèrement mal à l’aise, a déclaré qu’elle se sentait belle à l’époque et le fait encore maintenant.

Elle a appelé ses looks précédents comme son « look préféré » et a ajouté qu’il ne serait pas difficile d’y revenir car elle aurait juste à manger beaucoup. «Je peux être ce Shehnaaz à tout moment. Cependant, je n’aurai pas beaucoup de travail. Industry mein patli ladkiyan chalti hai (seules les filles minces travaillent dans l’industrie) », a-t-elle déclaré.

Partageant ses difficultés de perte de poids, Shehnaaz a déclaré qu’elle avait travaillé extrêmement dur pour atteindre où elle en est aujourd’hui et qu’elle voulait en faire plus. «Je n’ai jamais arrêté et travaillé si dur pour obtenir la renommée et l’argent que je méritais. J’ai fait beaucoup d’efforts au fil des ans, et maintenant je ne veux que le meilleur pour moi-même.

Récemment, Shehnaaz a fait la une des journaux après que le célèbre photographe Dabboo Ratnani a partagé une vidéo BTS de son tournage avec l’acteur. Parlant de la séance photo, elle a déclaré: « » La séance est pour tous les fans qui voulaient voir mes différents looks. J’ai vraiment passé un bon moment à tourner pour Dabboo Ratnani. C’est un photographe très expérimenté et il travaille à la perfection. Mazaa aagaya (je me suis tellement amusé).”

Shehnaaz a conclu son live Youtube sur une note positive. Elle a dit : « Il vaut mieux s’aimer soi-même. Ce n’est qu’alors que vous pourrez aimer quelqu’un d’autre.