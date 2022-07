Shehnaaz Gill, Bharti Singh et plus: Rencontrez les Instagrammers TV de la semaine

Nous aimons les réseaux sociaux et les célébrités aussi. Les stars de la télévision sont particulièrement accros à Instagram. Étant dimanche, il est temps de jeter un œil aux meilleurs messages des stars de la télévision. Shehnaaz Gill, Bharti Singh, Chhavi Mittal et d’autres sont sur la liste. La célébrité de Bigg Boss 13, Shehnaaz Gill, a réussi son jeu Instagram et comment en partageant des bobines amusantes et divertissantes sur les réseaux sociaux. Bharti Singh et Harsh Limbachiyaa ont partagé le premier aperçu de leur fils Laksh et ont attiré toute l’attention. Faites défiler pour rencontrer les Instagrammers TV de la semaine.

Bharti Singh

Commençons par le plus mignon. Bharti et Harsh ont partagé le premier aperçu de leur fils Laksh sur Instagram. Les images sont incroyablement mignonnes et elles sont devenues instantanément virales sur les réseaux sociaux.

Chavi Mittal

L’actrice de télévision Chhavi Mittal, qui a récemment subi une intervention chirurgicale pour un cancer du sein, a partagé un message partageant ses progrès. Dans le message, elle a critiqué ceux qui l’ont trollée pour avoir montré un peu de ses seins. Elle a écrit : “Si quoi que ce soit, je suis tellement fière de mon corps, pas à cause de son apparence, mais à cause de la force qu’il m’a montrée. À cause de ce qu’il me permet de faire. Et encore plus fière de mon seins, parce que moi seul sais ce qu’ils ont enduré et ce n’est pas une mince affaire d’être non seulement des survivants, mais des combattants jusqu’au bout. »

Shehnaaz Gill

La diva est occupée à faire des bobines amusantes et à partager sur les réseaux sociaux. Son récent post l’a fait danser sur la chanson Blank Space de Taylor Swift. La vidéo est instantanément devenue virale alors qu’elle réussissait à faire des pas sympas et même à synchroniser les paroles.

Disha Parmar et Rahul Vaidya

La star de Bade Achhe Lagte Hain Disha Parmar et son mari Rahul Vaidya se sont rendus à Londres pour célébrer leur premier anniversaire. Le jour spécial, Rahul a partagé des photos franches sur son Instagram en écrivant une note douce pour son mari, sa femme. Disha, d’autre part, a partagé de très belles photos de leur voyage.

Mouni Roy

La star de Naagin, Mouni Roy, a partagé une photo dédiée à son mari le plus cher, Suraj Nambiar. Elle a partagé une photo candide qui les avait dans un post romantique alors qu’elle montrait son dos dans une robe bleue en satin.

Et c’est LA FIN. Restez à l’écoute de BollywoodLife pour plus de mises à jour.