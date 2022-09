Hé, les amoureux des réseaux sociaux, c’est dimanche, ce qui signifie qu’il est temps de vous mettre à jour sur le Instagrammeurs TV de la semaine. De Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan actrice Shehnaaz Gill à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Aïcha SinghBade Achhe Lagte Hain 2’s Sneha Namanandi, Palak Tiwari et d’autres ont trouvé une place dans les Instagrammers TV cette semaine. Les divas de la télévision ne manquent jamais de faire tourner les têtes ou de gagner les cœurs avec leurs publications sur Instagram. Alors que Shehnaaz Gill a captivé les fans avec une autre vidéo de chanson, Ayesha a partagé un BTS des décors de l’émission. Préparez-vous à voir les incroyables publications des stars de la télévision qui ont conquis les cœurs ci-dessous :

Shehnaaz Gill

La célébrité de Bigg Boss 13, Shehnaaz Gill, a publié une autre vidéo apaisante d’elle-même en train de chanter. Cette fois, Shehnaaz a conquis les cœurs avec son interprétation de Le Dooba chanté à l’origine par Sunidhi Chauhan. La voix apaisante de Shehnaaz a laissé les fans de SidNaaz en larmes. Ils lui ont demandé de sentir la présence de Sidharth Shukla.

Hina Khan

Hina Khan n’a pas encore annoncé de nouveau projet. Cependant, elle domine toujours les cœurs avec ses publications sur Instagram. Récemment, en collaboration avec la fonction de récompenses d’un magazine, Hina a publié une vidéo glamour d’elle-même. Boy, elle l’a tué et comment!

Aïcha Singh

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin beauté Ayesha Singh a partagé une vidéo d’elle-même et de sa co-star Siddharth Bodke. L’actrice a fait une farce à sa co-vedette qui à son tour a promis de se venger. Ils sont tellement adorables ensemble !

Dheeraj Dhoopar

Dheeraj Dhoopar est une sacrée bombasse. Il a laissé tomber quelques photos chaudes de l’épisode de Jhalak Dikhhla Jaa 10 et nous n’avons pas pu nous empêcher de les partager avec vous tous. Il donne des vibrations de superstar.

Shraddha Arya

L’actrice de Kundali Bhagya, Shraddha Arya, a donné un aperçu de ce que c’est que d’être l’épouse d’un commandant de la marine. Elle a partagé un montage de photos et de vidéos avec son mari Rahul Nagal. Cela vous touchera la corde sensible.

Palak Tiwari

La fille de Shweta Tiwari, Palak Tiwari, a partagé une vidéo en bobine. Dans ce document, la fille Bijlee Bijlee affichait son look traditionnel. Garçon, elle rend le sari si chaud et si joli en même temps.

Sumbul Toukir Khan

La célèbre Imlie Sumbul a partagé une publication de photos en collaboration avec sa co-star Fahmaan Khan. Cela ressemble à des images des décors de Ravivaar With Star Parivaar. Leurs expressions loufoques feront sourire tous les fans d’Arylie.

Aishwarya Sharma

Une autre actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est as à Instagramming et c’est Aishwarya Sharma. Ses messages sont hilarants et elle suit toujours les dernières tendances. Voici Aishwarya et Vihaan recréant une vidéo virale entre frère et sœur :

Sneha Namanandi

C’était l’anniversaire de Bade Achhe Lagte Hain 2 célèbre Sneha Namanandi récemment. L’actrice et son gang Bade Achhe Lagte Hain 2 ont créé la vidéo virale Kala Chashmah. Nakuul Mehta et Disha Parmar ont passé le test d’ambiance. Vérifiez le ici:

C’est tout dans les Instagrammers TV de la semaine aujourd’hui.