Shehnaaz Gill annonce une nouvelle chanson Ghani Syaani avec MC Square; voici comment les fans ont réagi

La célébrité de la saison 13 de Bigg Boss, Shehnaaz Gill, a récemment annoncé sa collaboration avec le rappeur MC Square, qui s’appelle Ghani Syaani. Elle a partagé la première affiche de la chanson et les deux étaient superbes ensemble dans un désert. Shehnaaz a légendé le message comme suit : “Dekho ji, baat toh sahi hai ki main hoon Ghani Syaani. Ye raha première affiche de notre prochaine chanson Ghani Syaani avec @mcsquare. Marquez la date du 5 décembre 2022.” MC Square alias Abhishek Baisla a récemment remporté le vainqueur de MTV Hustle 2.0.

Un regard sur le post de Shehnaaz Gill –

Sur l’affiche, Shehnaaz a enfilé une robe pailletée blanc cassé et a accessoirisé son look avec des boucles d’oreilles. Elle a laissé ses cheveux ouverts. Alors que MC Square tuait en T-shirt blanc et pantalon marron. Shehnaaz a placé sa main sur la poitrine de MC Sqaure et les deux ont posé pour le cliché. Les fans de Shehnaaz étaient excités et ravis après avoir vu l’affiche. Un utilisateur a écrit : “Toujours fière de toi !”, tandis qu’un autre a dit : “Reine de cœur !”. Un autre utilisateur a écrit : « Meilleurs voeux, comme toujours, cette chanson va être un super hit.

MC Square avait précédemment partagé un joli cliché avec Shehnaaz et l’avait sous-titré “Qu’est-ce qui mijote?”

Un regard sur le post de MC Square –

Sur le plan du travail, Shehnaaz a reçu beaucoup de renommée et d’amour en participant à la saison 13 de Bigg Boss. Publiez qu’elle a lancé son talk-show de célébrités Desi Vibes. On la verra également dans Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan. Le film est réalisé par Farhad Samji et mettra en vedette Venkatesh Daggubati et Pooja Hedge dans des rôles clés. Le film sortira en 2023.

SHEHNAAZ KAUR GILL COMME CHANTEUR ? Shehnaaz Gill X MC Square pic.twitter.com/wAjHFWxq82 Dr SHILPA (@ShilpaChandra12) 29 novembre 2022

#GhaniSyaani & Shehnaaz Gill X MC Square tendance en Inde au numéro 1 et 2 en Inde ?? #SHEHNAAZGILL pic.twitter.com/O5PDidRFhl SKG FC (@shehnazxstars) 29 novembre 2022

Aly Goni histoire si douce ….. Ce soir? ? #ShehnaazGill #GhaniSyaaniPosterOut SHEHNAAZ GILL X MC SQUARE pic.twitter.com/hBQ0qxEcym Samnaaz (@shehnaazislove6) 29 novembre 2022