Shehnaaz Gill annonce son prochain film avec Nora Fatehi, John Abraham, Riteish Deshmukh

Shehnaaz Gill a dévoilé et partagé le premier teaser de son prochain film 100% . Shehnaaz a partagé une vidéo sur Instagram annonçant la prochaine sortie en salles du film. En plus de Shehnaaz, Riteish Deshmukh, Nora Fatehi et John Abraham apparaîtront également dans le film.

Les mots dans le teaser étaient : « 20 % comédie, 20 % romance, 20 % musique, 20 % confusion, 20 % action, ensemble, nous sommes à 100 % ». Il disait aussi : « Un film sur l’amour, un film sur le mariage , un film sur la famille et les espions.”





Sajid Khan est le réalisateur du film. Il sortira en 2023 autour de Diwali. Son retour au cinéma suite aux allégations MeToo de 2018 en sera marqué.

Shehnaaz a sous-titré le message : “Une comédie de montagnes russes remplie d’action, de musique et d’espions ! Nous vous garantissons un artiste à 100 % !! (Émoji étincelant). Diwali 2023 vient de s’agrandir ! Êtes-vous prêt ? “

La star de Honsla Rakh a chanté la chanson de Neha Kakkar et continue de faire sensation instantanément. Shehnaaz a pris la célèbre chanson de Neha et Jubin Nautiyal, Taaron Ka Sehar, et lui a donné sa propre touche mélodieuse.

Gill a chanté la chanson dans un t-shirt blanc Mickey Mouse, et son interprétation a donné une touche émouvante à la mélodie romantique. Shehnaaz a posté la vidéo avec des étoiles emojis dans la légende, et dans les 2 heures suivant le téléchargement, la chanson a dépassé 450 000 likes.

Shehnaaz est apparu pour la dernière fois aux côtés de Diljit Dosanjh dans le film punjabi Honsla Rakh. Elle est prête à faire ses débuts à Bollywood dans Kisika Bhai Kisika Jaan, qui met en vedette Salman Khan. Outre Venkatesh Daggubati, Pooja Hegde, Jagapathi Babu, Jassie Gill, Raghav Juyal et Siddharth Nigam, le film est réalisé par Farhad Samji. La date de sortie du 30 décembre de cette année est prévue.

Selon les rumeurs, Shehnaaz apparaîtrait également dans le prochain film mettant en vedette Rhea Kapoor. Shehnaaz est devenu célèbre après avoir participé à l’émission Bigg Boss 13 de Salman Khan. Elle a également sorti la chanson Tu Yaheen Hai l’année dernière à la mémoire de Sidharth Shukla, qui a remporté Bigg Boss 13 et était son défunt petit ami. Elle a participé à plusieurs programmes de télé-réalité, dont Dance Deewane 3 et Hunarbaaz : Desh Ki Shaan.