Shehnaaz Gill et Sidharth Shukla étaient des amis très proches. Il y a même eu des rapports selon lesquels ils avaient commencé à sortir ensemble après le départ de Bigg Boss 13. Lorsque Sidharth est décédée l’année dernière, Shehnaaz n’a pas pu se contrôler et les vidéos de pleurs de l’actrice lors des funérailles étaient devenues virales. Tout le monde s’inquiétait pour Shehnaaz et se demandait si elle serait capable de sortir du traumatisme. Cependant, l’actrice est sortie plus forte et maintenant, elle est également devenue très active sur les réseaux sociaux. elle continue de publier beaucoup de photos et de vidéos sur Instagram.

Shehnaaz fait la une des journaux de l’actualité du divertissement presque tous les jours. Aujourd’hui, elle s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo dans laquelle elle chante la chanson Mainu Ishq Tera Lae Dooba de Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh avec Aiyaary. Regardez la vidéo ci-dessous

Eh bien, les fans de l’actrice sont gaga de sa voix incroyable. Un fan a commenté : Bss feel Karo ki Sid aapke sath #feelit.” Un autre fan a commenté : “Hamesha émotionnel karti ho baby #sidnaazforever.”

Shehnaaz est prête à faire ses débuts à Bollywood avec la vedette de Salman Khan, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Le film, réalisé par Farhad Samji, met également en vedette Pooja Hegde, Venkatesh et Jassie Gill. Il devrait sortir d’ici la fin de cette année.

Avant même la sortie de ses débuts à Bollywood, Shehnaaz avait signé son deuxième film en hindi intitulé 100 %. Le film met également en vedette John Abraham, Riteish Deshmukh et Nora Fatehi, et il sera réalisé par Sajid Khan.

Eh bien, tout le monde s’attend à ce que Shenaaz soit la prochaine grande vedette de Bollywood.