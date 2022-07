Shehnaaz Gill abandonne les talons après un tournage mouvementé, les internautes disent “elle est comme nous”

Shehnaaz Gill est la chérie de la nation et les gens aiment tout ce qu’elle fait. La raison pour laquelle Gill a un tel public est qu’elle est honnête et qu’elle garde les pieds sur terre. Même après avoir traversé une transformation majeure, elle garde son charme pétillant vivant. Récemment, Shehnaaz a été vue en train de tourner à Mumbai, et l’actrice a de nouveau conquis les internautes.

Avant d’entrer dans sa vanité, Shehnaaz a posé pour les paparazzi, mais elle n’était pas à l’aise dans ses longs talons. Gill boitait et elle l’a honnêtement partagé avec des papas en disant: “Main thik nahi hu.” Katrina Kaif, du Pendjab, a gentiment demandé aux photographes de se coordonner avec elle et a ajouté : “Meri lagi hui hai… empathie karo.” Après avoir posé pour des paps, Gill s’est dirigée vers sa camionnette et elle a abandonné ses talons en les enlevant. La façon dont elle a abandonné ses longs talons est drôle et mignonne à la fois.

Voici les vidéos











Les internautes sont devenus gaga de l’honnêteté de Gill et ont admiré le fait qu’elle soit réelle et relatable. Une utilisatrice raconte son combat et ajoute : “Moi aussi après chaque fonction portant des soins… #shehnaazgill, elle est la meilleure et la même que nous.” Un autre utilisateur a affirmé, “ye sirf aur sirf hamari Sana hi Kar Sakti hai.” Un internaute a ajouté: “Seul shehnaaz gill peut faire cela.” Un autre internaute a ajouté : “Bien dit #shehnaazgill sabki hai préféré.” Un internaute a ajouté : “#ShehnaazGill, prends soin de toi ma belle.”

Shehnaaz a été très active après Bigg Boss 13. Cette année, elle a fait ses débuts sur rampe. Elle a également donné sa première performance sur scène à Umang 2022. Lors de la cérémonie annuelle de remise des prix dédiée à la police de Mumbai, Gill a dansé sur des chansons à succès comme Chikni Chameli et Naach Punjabbaan. Elle a fait sa marque à Pollywood avec le film à succès Honsla Rakh face à Diljit Dosanjh. Actuellement, Gill tourne également pour Kabhi Eid Kabhi Diwali de Salman Khan.