Shehnaaz Gill a la réponse PARFAITE à la séance photo nue de Ranveer Singh

Shehnaaz Gill est le dernier membre à s’être joint à la séance photo nue de Ranveer Singh qui a créé un énorme vacarme sur Internet. L’acteur a non seulement fait face à des critiques en ligne, mais a également eu des problèmes juridiques. Et maintenant, Shehnaaz a eu une vision intéressante de la séance photo nue de l’acteur Jayeshbhai Jordaar. Dans une interaction, on lui a demandé quelle est la chose qu’elle aimerait dire à la superstar et à l’acteur le plus aimé Ranveer Singh. Elle a parlé de sa séance photo nue et a déclaré qu’il n’avait jamais aimé aucune photo sur Instagram, mais sa photo. Elle a dit : ” Aapki Instagram mein maine kabhi post like nahi ki. Wo pehli post like ki (Je n’ai jamais aimé aucun de tes posts sur Instagram. C’était le premier post que j’ai aimé).”

Shehnaaz a attiré beaucoup d’attention avec cette déclaration et nous nous demandons ce que Ranveer Singh aura à dire sur ce soutien pour lui. Alors que Shehnaaz est également prête à faire ses débuts à Bollywood avec Kabhie Eid Kabhi Diwali de Salman Khan et a signé quelques autres films. Les rapports suggèrent que l’actrice sera également vue travailler avec Hrithik Roshan.

Ranveer Singh a été débarqué dans une soupe alors qu’une ONG avait déposé un FIR contre l’acteur pour diffusion d’obscénité et outrage à la pudeur des femmes. L’acteur s’est même rendu au poste de police pour enregistrer sa déclaration où il a admis qu’il ne savait pas qu’il atterrirait dans autant de problèmes. Alors que de nombreuses actrices de Bollywood ont soutenu l’acteur, à droite de Parineeti Chopra, Alia Bhatt, Vaani Kapoor, Kareena Kapoor Khan et Vidya Balan. Elle avait dit : « Arre kya problem hai ? Pahli bar koi et Aisa Kar Raha hai, hum logo ko bhi aankhein sekhne dijiye na (Quel est le problème. Un homme le fait pour la première fois, profitons-en aussi). Sur le plan professionnel, Ranveer Singh sera ensuite vu dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar.