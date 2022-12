Shehnaaz Gill a appelé pour un comportement grossier alors qu’elle demandait à MC Square ‘Gaana Gao’ devant des paps [Watch]

Shehnaaz Gill est devenue solide depuis qu’elle a commencé. Elle est forte et est devenue super indépendante. Mais il y a des moments où les gens sentent qu’elle est devenue un peu amère ou impolie, comme ce cas récent où Shehnaaz a été repérée par les photographes avec le rappeur punjabi et Hustle 2 célèbre MC Square pour promouvoir leur première chanson ensemble. Le ton de Shehnaaz est devenu un peu grossier quand elle a dit MC Square, ‘Gaana gao, ye log sirf photo lene aaye hai’. Cette attitude de Shehnaaz a été choisie par les téléspectateurs, et ils l’ont critiquée pour la même chose. Mais elle ne le mérite pas et ses fans seront d’accord.

N’oubliez pas que Shehnaaz Gill, qui a fait une entrée dans l’état de Bigg Boss 13 et a remporté notre immédiatement et jusqu’à ce jour, elle est la même, mais le monde l’a rendue forte car elle a appris que nos beaucoup de jugements autour et elle ne montrera jamais son émotif côté du monde.

Récemment, en interaction avec Ayushmann Khurrana pour son émission, Shehnaaz a déclaré que même elle avait traversé la phase la plus difficile de sa vie, mais qu’elle avait cessé de pleurer devant qui que ce soit car elle savait qu’ils ne feraient que porter un jugement ou plutôt sympathiser avec elle. Et elle ne veut pas les deux.

Shehnaz ?? tu es le plus fort en perdant la personne que tu aimes le plus qui tu considérais que tout était bouleversant et la douleur que tu as endurée je ne peux même pas imaginer ne t’inquiète pas pour ces trolls internet tu es le meilleur sid est fier de toi @ishehnaaz_gill #ShehnaazGill #SidNaaz pic.twitter.com/UAzBwsWIqj SHEHNAAZ CANADIAN FC|(Garçon fan) (@shehnaazian18) 1 décembre 2022

Shehnaaz est assez forte pour faire face à sa merde. Et ce Shehnaaz 2.0 comme on vous l’avait dit. La fille ne parlera jamais de sa vie personnelle et c’est son programme jusqu’à ce qu’elle survive dans l’industrie.