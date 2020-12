La politicienne et militante Shehla Rashid Shora a eu des problèmes après que son ancien père Abdul Rashid Shora ait fait de graves allégations contre elle, l’accusant d’avoir pris une énorme somme d’argent pour participer à la politique de la vallée du Cachemire. Il a déclaré qu’une enquête devrait être ordonnée à ses ONG.

Shehla s’est ensuite adressée à Twitter pour nier les allégations. Elle a accusé son père d’être violent. Elle a qualifié la déclaration de son père de « absolument dégoûtante et sans fondement » et a déclaré que c’était sa réponse après qu’un tribunal lui avait interdit d’entrer dans leur maison à Srinagar le 17 novembre en réponse à une plainte que la famille avait déposée contre lui pour violence domestique. .

« Elle avait pris Rs trois crore pour rejoindre la politique cachemirienne de l’ingénieur (ancien MLA) Rashid et (homme d’affaires) Zahoor Watali (tous deux ont été arrêtés l’année dernière par l’Agence nationale d’enquête pour leur implication présumée dans le financement du terrorisme), » a affirmé son père.

Cette controverse a ramené Shehla dans l’œil de la tempête. Et ce n’est pas la première fois que l’ancien élève de JNU est pris pour cible par les trolls. Comme dans la plupart des cas, elle a été rapidement suivie d’attaques sexistes.

Shehla a précisé qu’elle partageait, avec sa mère et sa sœur, une relation troublée avec son père. « C’est une femme toxicomane et un homme abusif et dépravé. Nous avons finalement décidé d’agir contre lui, et cette cascade est une réponse à cela », a-t-elle déclaré dans un tweet. Elle a également déclaré que ce n’était pas une question politique et que cela durait depuis longtemps.