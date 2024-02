Shehbaz Sharif est prêt pour un deuxième mandat en tant que Pak PM. 10 choses à savoir sur le leader PML-N | Nouvelles du monde

Shehbaz Sharif est sur le point de briguer un deuxième mandat en tant que Premier ministre du Pakistan après que son frère aîné et triple Premier ministre Nawaz Sharif se soit retiré de la course au poste le plus élevé.

L’ancien Premier ministre pakistanais et chef de la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PML-N), Shehbaz Sharif, s’exprime lors d’une conférence de presse à Lahore, le 13 février 2024. (AFP)

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Les élections parlementaires récemment conclues au Pakistan ont donné un mandat fragmenté, les candidats indépendants soutenus par le parti de l’ancien Premier ministre Imran Khan formant le plus grand bloc. Cependant, même si les indépendants ont remporté 101 sièges à l’Assemblée nationale, un gouvernement ne peut être formé que par un parti reconnu, ou une coalition de partis, et ils devraient donc rejoindre un autre groupe pour devenir un bloc efficace.

Découvrez le frisson du cricket comme jamais auparavant, exclusivement sur HT. Explorez maintenant !

En revanche, la Ligue musulmane pakistanaise-Nawaz (PML-N) de Sharif est devenue le parti le plus important avec 80 sièges sur les 264 sièges du Parlement, tandis que le Parti du peuple pakistanais (PPP) de Bilawal Bhutto Zardari est arrivé loin derrière.

Plus tôt, le président du PPP, Bilawal Bhutto Zardari, a annoncé que son parti soutiendrait le gouvernement dirigé par le PML-N et ne rejoindrait pas le cabinet. Bilawal, le fils de Zardari et ancien Premier ministre assassiné Benazir Bhutto, a déclaré qu’il aimerait voir son père redevenir président.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

“Et je ne dis pas cela parce qu’il est mon père. Je dis cela parce que le pays traverse actuellement une énorme crise et si quelqu’un a la capacité d’éteindre cet incendie, c’est bien Asif Ali Zardari”, a-t-il déclaré.

L’annonce de Bilawal de soutenir le PML-N et la décision de Nawaz Sharif de se retirer de la course au Premier ministre ont ouvert la voie au jeune Sharif pour occuper le poste le plus élevé.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Shehbaz Sharif

Né le 23 septembre 1951 à Lahore, au Pendjab, Shehbaz Sharif est issu de l’illustre famille Sharif, qui est une force dominante dans la politique pakistanaise depuis des décennies. Shehbaz Sharif a fait ses études au Government College de Lahore, puis a obtenu un diplôme en droit à l’Université du Pendjab. Il est entré en politique dans les années 1980 et a rapidement gravi les échelons de la Ligue musulmane du Pakistan (PML-N), le parti politique fondé par son frère Nawaz Sharif et leur père, Mian Muhammad Sharif. Shehbaz Sharif a été ministre en chef du Pendjab, la province la plus peuplée du Pakistan, pendant plusieurs mandats. Avant son mandat de Premier ministre, Sharif était davantage connu comme un bon administrateur que comme un homme politique. Les membres de son cabinet et les bureaucrates qui ont travaillé en étroite collaboration avec lui le qualifient de bourreau de travail. Il a joué un rôle clé dans le maintien d’une coalition de partis disparates pendant 16 mois après que le parlement ait démis de ses fonctions son rival Imran Khan en 2022. Sa plus grande réussite au cours de son court mandat a été d’obtenir un plan de sauvetage du FMI alors que le Pakistan était au bord d’un défaut de paiement. Cependant, sous son gouvernement, l’inflation a atteint un sommet de 38 % avec une dépréciation record de la roupie. Le deuxième mandat potentiel de Shehbaz Sharif commence dans un contexte de turbulences économiques, avec une inflation atteignant des niveaux sans précédent et une dépréciation significative de la monnaie nationale. Marié deux fois, Shehbaz Sharif a deux fils et deux filles issus de son premier mariage mais aucun du second.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

(Avec les contributions de l’agence)

Débloquez un monde d’avantages avec HT ! Des newsletters perspicaces aux alertes d’actualité en temps réel et à un fil d’actualité personnalisé, tout est ici, à portée de clic ! – Connecte-toi maintenant! Recevez les dernières nouvelles du monde ainsi que les dernières nouvelles de l’Inde au Hindustan Times.