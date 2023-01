Sheffield Wednesday v Newcastle: troisième tour de la FA Cup – en direct

il y a 23 mois 12h00 HNE Préambule

La rencontre télévisée de ce soir semble être un bon candidat pour un bon massacre de géants à l’ancienne de la FA Cup à jeter sur la pile d’aujourd’hui. Sheffield Wednesday est dynamique, invaincu en 13 matches, deuxième de la Ligue 1 avec seulement trois défaites cette saison. Un triplé de Josh Windass les a aidés à une victoire dominante 5-0 contre Cambridge il y a cinq jours.

Newcastle ne va pas mal non plus, bien sûr, volant haut à la troisième place de la Premier League et sortant d’un match nul et vierge à Arsenal, au nord de Londres, il y a à peine quatre jours. Le manager Eddie Howe va sans doute remanier son pack ce soir, mais a insisté : “Nous voulons gagner le match et voulons passer.”

Découvrons qui gagne une place dans le chapeau pour le quatrième tour, alors. Les nouvelles de l’équipe et d’autres bonnes choses arriveront tout de suite.

Coup d’envoi : 18h