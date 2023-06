Sheffield Wednesday limoge Darren Moore après sa promotion

Sheffield Wednesday a annoncé que le manager Darren Moore avait quitté le club par consentement mutuel. La nouvelle a été un choc pour beaucoup car l’équipe vient d’être promue au championnat EFL. Moore a mené les Owls dans la deuxième division anglaise en remportant les éliminatoires de la Ligue 1 en mai.

« Les deux parties pensent que le moment est venu de se séparer », a déclaré le président du club, Dejphon Chansiri. « Le voyage de Sheffield Wednesday avec Darren a été à bien des égards unique et toujours en équipe. Dans l’industrie du football, les voyages ont une fin et c’est maintenant que nous sommes tous les deux d’accord.

« Le respect mutuel que nous avons l’un pour l’autre est immense sur une base personnelle et professionnelle et j’offre mes sincères remerciements pour le dévouement et l’engagement que Darren a donnés à notre club. Darren sera toujours le bienvenu à Hillsborough.

L’entraîneur souhaite bonne chance à l’équipe dans son message final

Moore a également reconnu Chansiri dans son message de départ. « Le président et moi-même sommes déterminés à ramener ce club dans le championnat », a proclamé l’entraîneur. « Je suis ravi que cela ait été réalisé, et j’espère que le club de football continuera à se développer et réalisera bientôt mon rêve, qui était de les ramener en Premier League, là où ils appartiennent. »

Le manager quitte mercredi après deux années réussies à la barre. Moore est arrivé au club en mars 2021 alors qu’ils étaient assis dans la zone de relégation du championnat. Bien qu’il n’ait pas pu sauver les Owls de la relégation, Moore a mené le club aux séries éliminatoires de la Ligue 1 lors de sa première saison complète. Sunderland, cependant, a finalement battu les Owls dans l’affaire à deux pattes par un seul but.

Darren Moore part malgré avoir mené Sheffield Wednesday au championnat

Mercredi a ensuite terminé troisième du tableau pour la campagne 2022/23 et a finalement remporté les séries éliminatoires pour gagner une promotion dans le championnat. Néanmoins, Moore ne pourra plus entraîner le club dans la division la saison prochaine.

Le gardien a mené une étude en mars qui indiquait que seulement 4,4 % des « postes liés à la gestion » dans le football anglais étaient occupés par des entraîneurs noirs. Cette étude a eu lieu à une époque où Moore, Patrick Vieira et Paul Ince géraient encore leurs clubs. Cependant, tous les trois sont actuellement sans travail pour le moment.

