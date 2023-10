Sheffield Wednesday embauche le plus jeune manager de l’EFL

Sheffield Wednesday a officiellement annoncé l’embauche de Danny Rohl en tant que nouveau manager.

Avec son arrivée, l’Allemand de 34 ans devient désormais le plus jeune manager de toute la Ligue anglaise de football. Cela inclut le championnat de deuxième niveau, jusqu’à la Ligue Deux. Rohl est également plus jeune que l’attaquant de mercredi Lee Gregory.

Bien que Rohl n’ait aucune expérience d’entraîneur-chef, il a quand même un CV assez impressionnant. L’ancien joueur a auparavant travaillé comme assistant pour le RB Leipzig, Southampton, le Bayern Munich et même l’équipe nationale allemande. Malgré son manque d’expérience, Rohl s’est déclaré prêt à entreprendre une démarche majeure.

Rohl : « Je suis très prêt » à reprendre le club de championnat

« Je me suis préparé à cette situation ces dix dernières années et maintenant, mon rêve est devenu réalité d’être ici », a déclaré Rohl aux journalistes lors d’une conférence de presse vendredi. «Je suis très préparé. J’ai une identité et une philosophie claires en tête. C’est la raison pour laquelle je suis ici maintenant. Nous devons créer l’identité de la façon dont nous voulons jouer, c’est très important pour moi.

« C’est un plaisir d’être dans ce stade incroyable. Hier, c’était ma première fois ici et j’ai immédiatement ressenti la bonne ambiance dans le stade, la bonne énergie.

Les hiboux ont été lamentables jusqu’à présent cette saison

Rohl a certainement une tâche difficile à accomplir dans son nouveau club. Les Owls occupent actuellement le bas du classement du championnat. L’ancien entraîneur-chef Xisco Munoz a été licencié la semaine dernière après avoir échoué à remporter aucun des matches de championnat de l’équipe au cours de la campagne 2023/24. Mercredi n’a réussi à récolter que trois points en 11 matches de championnat jusqu’à présent cette saison.

Les fans du club ont également récemment organisé une manifestation contre le propriétaire de l’équipe, Dejphon Chansiri, lors d’un match contre Middlesborough. Le match a été brièvement interrompu après que des supporters sélectionnés ont lancé une balle de tennis sur le terrain. Chansiri, cependant, n’a pas vraiment réagi positivement à cette décision. Le propriétaire a ensuite critiqué les fans et a proclamé qu’il avait fini d’investir de l’argent dans le club.

Crédit photo : IMAGO / Passion2Press