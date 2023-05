Sheffield Wednesday contre Peterborough United – Rapport de match de football – 18 mai 2023

Sheffield Wednesday a réalisé le plus grand retour de l’histoire des séries éliminatoires de la Ligue anglaise de football en annulant un déficit de 4-0 au match aller contre Peterborough United pour atteindre la finale des séries éliminatoires de la Ligue 1 via une séance de tirs au but jeudi.

Mercredi, qui a raté de peu la promotion automatique du troisième niveau et a terminé 19 points au-dessus de Peterborough en saison régulière, a baissé les yeux après le martèlement de vendredi.

Mais rugis par les supporters locaux à Hillsborough, ils ont renversé la situation pour gagner 5-1 dans la nuit après prolongation, puis ont gardé leur sang-froid pour l’emporter 5-3 lors de la fusillade pour déclencher des scènes sauvages de célébration avec les fans. envahir le terrain.

Les joueurs de Sheffield Wednesday célèbrent après avoir marqué un but contre Peterborough United lors des éliminatoires de la Ligue 1. Getty Images

Michael Smith a entamé le retour avec un penalty après neuf minutes et Lee Gregory a réduit de moitié les arriérés avant la mi-temps pour donner confiance à mercredi.

Reece James a porté le score à 3-0 dans la nuit et à la huitième minute du temps d’arrêt, Liam Palmer est rentré à bout portant pour déclencher un pandémonium dans les gradins.

Une autre tournure a vu Peterborough prendre l’avantage au total dans la première moitié du temps supplémentaire lorsqu’un centre a dévié sur le malchanceux Gregory. Mais un mercredi fatigué n’a pas cédé et la finition cool de Callum Paterson à la 112e minute a envoyé le match en fusillade.

Mercredi a ensuite marqué toutes leurs pénalités tandis que Dan Butler a frappé le sien contre la barre de Peterborough.

Jack Hunt a envoyé le coup de pied crucial pour envoyer mercredi à Wembley et une chance de revenir au championnat.