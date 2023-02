Sheffield Utd élimine Wrexham de la FA Cup dans les arrêts de jeu

Sheffield United s’est qualifié pour le cinquième tour de la FA Cup après avoir battu Wrexham, 3-1, à Bramall Lane mardi. Le match était une rediffusion après un match nul 3-3 passionnant la semaine dernière.

Les hôtes ont dominé le jeu dans les premières parties de la période d’ouverture. Wrexham a failli donner un but sûr à la 29e minute après qu’une terrible passe a conduit les hôtes à faire une pause à deux. James McAtee a récupéré le ballon dans sa moitié de terrain et a couru librement vers le but de Wrexham avec un coéquipier à ses côtés. Malgré l’énorme chance de marquer, le milieu de terrain a mis le tir à l’écart du poteau pour laisser les visiteurs s’en tirer.

Sheffield Untied a eu une autre grande chance environ cinq minutes plus tard. Anel Ahmedhodžić s’est retrouvé ballon au pied à quelques mètres du but. Cependant, il a lancé un tir directement sur le gardien de but de Wrexham, Rob Lainton, qui a effectué l’arrêt. Les hôtes ont terminé la première mi-temps avec 17 tirs au total, mais n’en ont pas réussi à dépasser Lainton.

Sheffield trouve une percée contre Wrexham en FA Cup

Alors que les hôtes ont raté la majeure partie de la période d’ouverture, ils ont ouvert le score moins de cinq minutes après le début de la seconde période. Ahmedhodžić a donné l’avantage à Sheffield United à la 50e minute après une finition de qualité sous un angle serré. Le défenseur a effectué une belle course dans la surface et a fracassé un tir puissant au-dessus de Lainton et dans le filet.

Plusieurs pénalités accordées à Wrexham

Wrexham, cependant, a obtenu un penalty seulement sept minutes plus tard. L’attaquant vedette Paul Mullin a été traîné au bord de la surface par le susmentionné Ahmedhodžić. Bien que Mullin ait peut-être chuté de façon assez spectaculaire, le défenseur de Sheffield United a certainement enfilé le maillot du joueur.

Mullin a transformé le tir de pénalité avec force dans le toit du filet. L’avant-centre a opté pour la puissance ou le rythme pour marquer son 28e but au total de la campagne en cours et égaliser le score.

Wrexham obtiendrait un autre penalty à la 71e minute du match. Le remplaçant Oliver Norwood a fait tomber Mullin dans la surface avec un tacle mal chronométré. Cependant, Mullin interviendrait et ferait sauver son tir par Adam Davies. L’attaquant a encore une fois pris le pouvoir, mais le deuxième tir était à une hauteur parfaite pour que Davies fasse l’arrêt. Mullin devra être remplacé plus tard en raison d’une blessure mineure à la jambe.

Les buts dans le temps additionnel coulent à nouveau Wrexham

Billy Sharp a marqué à la 94e minute pour donner l’avantage à Sheffield United alors qu’il ne restait que quelques minutes au compteur. Une erreur défensive majeure a laissé le ballon rouler vers un Sharp ouvert au but. Le capitaine du club est passé devant un plongeon Lainton.

Sander Berge a ensuite scellé l’affaire pour les hôtes avec un but moins de deux minutes plus tard. Tout comme la première rencontre entre ces deux équipes, les buts dans le temps additionnel décideraient du match. Sheffield United accueillera désormais Tottenham Hotspur lors du cinquième tour de la FA Cup le 1er mars.

PHOTO : IMAGO / Sportimage