Tanguy Ndombele a marqué l’un des buts de la saison pour aider Tottenham Hotspur à s’imposer 3-1 contre Sheffield United dimanche.

L’international français a marqué le troisième de la journée des Spurs avec un film spectaculaire malgré le dos au but après les frappes précédentes de Serge Aurier et Harry Kane.

« Le but de Tanguy était incroyable, la technique dont il disposait pour renvoyer ce ballon au-dessus du gardien était vraiment spéciale », a déclaré Kane après le match.

David McGoldrick en a récupéré un pour Sheffield United, mais ce n’était pas suffisant car ils ont chuté à leur 16e défaite cette saison.

Les Spurs n’ont pas perdu de temps sur la feuille de match avec Son Heung-Min balançant un corner dans la surface et Aurier passant devant Aaron Ramsdale après seulement cinq minutes.

Une tentative de jouer de l’arrière a terriblement mal tourné pour Sheffield United quand Oliver Norwood a été facilement dépossédé.

Pierre-Emile Hojbjerg a joué Kane jusqu’au bord de la surface et son tir du pied droit est allé directement dans le coin inférieur à la 40e minute.

McGoldrick en a retiré un pour l’équipe locale à la 59e minute avec une tête rapide dans le coin droit du but d’Hugo Lloris, mais Ndombele a rétabli l’avance de deux buts des Spurs trois minutes plus tard avec un moment de brillance individuelle.

Ndombele a reçu le ballon de Steven Bergwijn dos au but et plusieurs défenseurs de Sheffield United derrière lui. Verrouillé avec nulle part où aller, il a passé le ballon au-dessus de sa tête et dans le coin le plus éloigné du but de Ramsdale.

« Le manager n’a jamais dit ça [we should sit back] c’est nous sur le terrain qui avons une mentalité où nous voulons abandonner et conserver la victoire. Le plus important, c’est que nous, joueurs, allions prendre nos responsabilités, et nous l’avons fait aujourd’hui », a ajouté Kane.

« Il y avait quelques chances avec lesquelles j’aurais pu faire mieux, la chose la plus importante est de gagner des matchs. Quiconque peut créer un bon sort. [is in the the title race], c’est pourquoi cela a été décevant et frustrant pour nous de perdre des points après avoir remporté des positions. «