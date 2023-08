Sheffield United vs Crystal Palace diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi pour ce match de Premier League

Sheffield United vs Crystal Palace diffusion en direct et aperçu du match, samedi 12 août, 15h00 BST

Sheffield United vs Crystal Palace diffusion en direct et aperçu du match

Vous cherchez une diffusion en direct Sheffield United vs Crystal Palace? Nous avons ce qu’il vous faut. Sheffield United vs Crystal Palace n’est pas diffusé au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Sheffield United est de retour en Premier League après deux saisons à l’extérieur et accueille Crystal Palace à Bramall Lane pour son premier match de la saison.

Les choses ne sont pas trop positives à United pour le moment, avec le départ du joueur vedette Iliman Ndiaye pour Marseille et Sander Berge prêt à rejoindre Burnley. Leur équipe de départ est sans doute plus faible maintenant qu’elle ne l’était dans le championnat. Quoi qu’il en soit, ils sont de retour dans le grand moment, et ils vont certainement abandonner chaque point sous Paul Heckingbottom.

Palace, quant à lui, entame sa première campagne depuis 2013/14 sans Wilfried Zaha dans ses rangs, après son départ pour Galatasaray cet été. Roy Hodgson est toujours aux commandes et voudra tirer le meilleur parti d’Eberechi Eze et de Michael Olise – s’il reste – cette saison pour gravir les échelons.

Le coup d’envoi est à 15 h 00 BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Sheffield United sera privé de nombreux joueurs pour son match d’ouverture. Rhian Brewster, Ismaila Coulibaly et Jayden Bogle devraient tous revenir en septembre après une blessure, tandis que l’étendue des problèmes de John Fleck et Rhys Norrington-Davies n’est pas encore claire.

Ollie McBurnie, Oliver Norwood et Daniel Jebbison pourraient tous revenir pour le match de samedi, même si United pourrait décider de ne pas les risquer.

Pour Crystal Palace, la nouvelle recrue Matheus Franca ne fera pas partie de l’équipe, après être arrivée au club avec une blessure. Michael Olise et Will Hughes sont également tous deux exclus du match, tandis que Tyrick Mitchell est incertain après avoir été retiré par mesure de précaution lors d’un match de pré-saison.

Formulaire

Sheffield United a obtenu une promotion automatique du championnat la saison dernière après avoir terminé deuxième par Burnley, et briserait la main de n’importe qui pour avoir survécu à sa première saison en Premier League.

Crystal Palace espère enfin percer dans la moitié supérieure du tableau cette saison, après avoir terminé 11e la saison dernière.

Arbitre

John Brooks sera l’arbitre de Sheffield United contre Crystal Palace. Ses assistants seront Lee Betts et Akil Howson, avec Sam Allison le quatrième officiel. Tony Harrington est le VAR, avec Eddie Smart l’assistant VAR.

Stade

Sheffield United contre Crystal Palace se jouera au Bramall Lane d’une capacité de 32 050 places à Sheffield.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Sheffield United contre Crystal Palace est à 15h00 BST sur samedi 12 août au Royaume-Uni. Le jeu n’est pas diffusé en direct au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 10h HE / 7h HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone ont également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime au paon plateforme de streaming montrant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder tous les matchs.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport diffusera tous les matchs de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.