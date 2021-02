Chelsea a prolongé sa récupération sous le nouvel entraîneur Thomas Tuchel en battant le côté inférieur de Sheffield United 2-1 en Premier League dimanche grâce à une frappe de Mason Mount et à un penalty de Jorginho, l’Allemand Timo Werner étant impliqué dans les deux buts.

La victoire à l’extérieur – la troisième en quatre matchs depuis que Tuchel a remplacé Frank Lampard – a poussé les Blues à la cinquième place du tableau de la Premier League, à un point seulement de Liverpool hors de la forme qui occupe la dernière des places de qualification de la Ligue des champions.

– Notes de Chelsea: Mount, Werner 8/10 alors que Chelsea reste chaud

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Mount a mis les Londoniens sur le chemin de la victoire deux minutes avant la mi-temps lorsque Werner a sprinté librement sur la gauche et a fourni une coupe parfaite au milieu de terrain anglais pour se convertir avec un premier tir de 12 mètres.

Sheffield United a obtenu un sursis lorsque le défenseur de Chelsea, Antonio Rudiger, a mal jugé où se trouvait son gardien Edouard Mendy et a tapé le ballon dans un filet vide à la 54e minute. C’était le premier but que Chelsea avait concédé sous Tuchel.

Mais le rythme de Werner a immédiatement étiré les hôtes une fois de plus alors qu’il courait sur une passe capricieuse et a été renversé par le gardien de Sheffield United Aaron Ramsdale pour un penalty qui a été converti par Jorginho après 58 minutes.

Le rôle de Werner dans les deux buts a représenté le signe le plus clair à ce jour que l’Allemand récupère sa confiance après une course stérile. Mais il n’a pas encore marqué dans la ligue depuis le 7 novembre quand il a marqué un but contre Sheffield United à Stamford Bridge.

« Je suis heureux quand nous gagnons et quand je peux faire deux passes comme aujourd’hui, c’est aussi bien », a déclaré Werner à Sky Sports.

« Mais en tant qu’attaquant, vous voulez marquer. Cela fait longtemps maintenant pour moi. Je ne l’ai pas dans ma carrière, [such] une longue période mais … vous devez continuer à essayer de faire de votre mieux sur le terrain et les buts viendront. «

Chelsea a survécu à une peur précoce quand Oliver Burke n’a pas réussi à atteindre la cible dans les premières secondes. Douze minutes plus tard, l’arbitre Kevin Friend a pointé du doigt l’endroit où Ben Chilwell a renversé Chris Basham uniquement pour que Basham soit déclaré hors-jeu.

Après cela, Chelsea était en grande partie aux commandes, bien que Mendy ait dû faire une sauvegarde intelligente pour refuser Billy Sharp dans les dernières secondes.