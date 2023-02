Sheffield United v Wrexham diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi pour ce match de la FA Cup

Sheffield United v Wrexham diffusion en direct et aperçu du match, mardi 7 février, 19h45 GMT

Sheffield United v Wrexham diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Sheffield United v Wrexham? Nous avons ce qu’il vous faut.

Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la FA Cup avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Les hauts voleurs du championnat Sheffield United accueillent Wrexham hors ligue à Bramall Lane, les deux clubs se disputant une place au cinquième tour de la FA Cup.

Les deux équipes ont disputé un match nul 3-3 passionnant au Racecourse Ground le dimanche 29 janvier, John Egan inscrivant un égaliseur dans le temps additionnel pour les Blades après que Paul Mullin ait mis Wrexham 3-2 à la 86e minute.

Cela a envoyé l’égalité à une rediffusion, où Sheffield United sera à domicile à Bramall Lane alors qu’ils cherchent à atténuer tout risque de bouleversement et à battre l’équipe adverse trois niveaux plus bas dans la pyramide de la ligue anglaise.

Le coup d’envoi est donné à 19h45 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la FA Cup (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Sheffield United est toujours sans absents de longue durée Jack O’Connell et Jayden Bogle, tous deux aux prises avec des blessures au genou au cours des dernières années.

Pendant ce temps, seul Jordan Davies manque à Wrexham.

Former

Royaume-Uni de Sheffield: DDWWW

Wrexham: WDWWL

Stade

Sheffield United contre Wrexham se jouera à Bramall Lane.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Sheffield United contre Wrexham est à 19h45 GMT sur mardi 7 février au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur ITV4 et ITVx au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 14 h 45 HE / 11 h 45 HP. Le match sera diffusé sur ESPN2 aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match nul de la FA Cup, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la FA Cup, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV internationaux de la FA Cup

• ROYAUME-UNI: Au Royaume-Uni, les droits de la FA Cup sont partagés entre les deux principaux diffuseurs terrestres, la BBC et ITV.

• ETATS-UNIS: ESPN+ (s’ouvre dans un nouvel onglet) est le siège de la FA Cup aux États-Unis.

• Canada: Au Canada, Sportsnet MAINTENANT (s’ouvre dans un nouvel onglet) est l’endroit idéal pour assister à l’action de la FA Cup.

• Australie: Paramount + est l’endroit où vous pouvez regarder les matchs de la FA Cup en Australie.

• Nouvelle-Zélande: En Nouvelle-Zélande, Sky Sport détient les droits de la FA Cup.