Sheffield United a réduit sa recherche managériale à une liste restreinte de cinq, qui comprend le patron par intérim Paul Heckingbottom.

Heckingbottom a été nommé responsable temporaire de l’équipe en mars après le départ de Chris Wilder du club après une période de cinq ans à Bramall Lane.

L’ancien manager de Barnsley, Leeds et Hibernian n’a pas pu empêcher la relégation de United de la Premier League, qui a finalement été confirmée après une défaite 1-0 contre les Wolves le 17 avril.

Cependant, le directeur général de United, Stephen Bettis, a confirmé que Heckingbottom restait en lice pour le poste sur une base permanente.

« Le processus de recherche d’un nouveau manager pour diriger Sheffield United la saison prochaine et au-delà se poursuit et reste la plus grande priorité à Bramall Lane », a déclaré Bettis.

« Lorsque Paul Heckingbottom a été nommé manager par intérim en mars dernier, nous avons déclaré qu’il resterait en charge des affaires d’équipe jusqu’à la fin de la saison.

«La raison en est que cela nous donnerait le temps d’explorer en profondeur toutes les options qui s’offrent à nous.

« Cela reste le cas. Nous avons parlé à un certain nombre de candidats potentiels, dans ce pays et à l’étranger, et continuerons de le faire dans le meilleur intérêt possible du club, la diligence raisonnable est un facteur important alors que nous nous efforçons de nommer le bonne personne pour nous permettre de faire une promotion à partir du championnat EFL.

«Nous avons maintenant réduit notre recherche à une liste restreinte de cinq candidats, qui comprend Paul Heckingbottom, qui a réalisé des performances louables dans les circonstances, et le conseil d’administration continuera à prendre le temps de délibérer tant que la saison en cours se poursuivra.

« Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier tous les États-Unis pour leur patience. »

Sheffield United affrontera ensuite Tottenham loin de chez lui dimanche, en direct Sky Sports.