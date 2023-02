Sheffield United: l’entrepreneur technologique nigérian Dozy Mmobuosi a un club de championnat dans sa ligne de mire

CNN

—



L’entrepreneur technologique nigérian Dozy Mmobuosi a “fait un dépôt” pour acheter Sheffield United, dans le cadre d’une prise de contrôle qui ferait de lui le seul propriétaire majoritaire noir des deux meilleures ligues professionnelles d’Angleterre.

Sheffield United occupe actuellement la deuxième place de la compétition de championnat et est en passe d’être promu en Premier League, qui abrite certaines des équipes les plus riches du monde.

Mmobuosi, qui est le PDG et fondateur de Tingo Inc. et Tingo International Holdings Inc., a déclaré à CNN dans une interview exclusive plus tôt cette semaine qu’il financerait lui-même l’accord et pour montrer à quel point il était sérieux quant à l’achat du club, il a déjà déposé de l’argent.

« C’est mon argent. Et j’ai effectivement fait un dépôt », a révélé Mmobuosi lors de l’interview à Londres.

“Je m’attendrais à ce que moi-même et le club publient une déclaration commune, vous savez, qui contiendrait des détails sur le montant, mais j’ai fait un dépôt et cela montre mon sérieux pour commencer”, a-t-il déclaré.

“Pour moi, c’est à long terme… Je pense que nous arriverons en Premiership et que nous y resterons”, a déclaré l’homme d’affaires nigérian.

Mmobuosi dit qu’il a entamé des discussions avec le propriétaire du club, le prince Abdallah d’Arabie saoudite, “fin novembre, début décembre” et attend maintenant que la Ligue anglaise de football (EFL) termine le test de ses propriétaires et directeurs.

“J’ai proposé un plan détaillé avec l’EFL et bien sûr avec le club”, a déclaré Mmobuosi.

« Et je travaille en étroite collaboration avec le club pour faire bouger les choses. Je ne veux donc pas trop parler de l’approbation, mais nous laisserons cela entre les mains compétentes de l’EFL », a-t-il déclaré.

Sheffield United et l’EFL ont tous deux refusé de commenter l’offre publique d’achat de Mmobuosi.

Mmobuosi a également abordé les allégations soulevées dans un rapport de The Athletic selon lesquelles il n’y avait aucune preuve que l’une de ses compagnies Tingo Airlines ait jamais pris un vol, et le site Web ne semblait pas exister.

“Je dois rire”, s’est exclamé Mmobuosi. “Juste avant Covid, j’ai dit à ma femme : ‘Écoute, je pense qu’il est grand temps que je commence à mettre les choses en place pour démarrer ce rêve de compagnie aérienne que j’ai toujours eu.’

« Nous avons d’abord commencé le processus pour incorporer l’entreprise, faire les études de faisabilité et commencer à recruter des gens. Mais Covid est arrivé, et en tant qu’entrepreneur, vous avez des plans, vous mettez des plans en place et puis vous essayez de louer des avions, ils commencent à retarder.

«Alors Covid est venu et je me suis dit:« Écoutez, je trouve cela difficile. J’ai parlé avec des consultants, c’est devenu impossible.

“J’ai publié une déclaration (mardi) indiquant que nous avons depuis entamé le processus de dissolution de l’entreprise, dissolvant l’entité que nous avons créée ici car elle ne nous est vraiment plus utile”, a-t-il déclaré.

Mmobuosi est resté discret sur ses projets pour le club, mais il a confirmé qu’il y aurait une représentation des fans au conseil d’administration.

“Oui, les fans vont être impliqués parce que le club de football est pour eux”, a-t-il déclaré. “Je suis un investisseur et un copropriétaire et je vais le posséder avec eux.”

Mmobuosi dit que son objectif serait de recruter les meilleures personnes pour diriger le club et d’obtenir des résultats, mais la diversité serait un pilier clé pour lui.

Une fois l’accord conclu, Mmobuosi ne deviendrait que le deuxième propriétaire africain et le premier propriétaire à majorité noire actuellement dans les deux meilleures ligues de football professionnelles d’Angleterre, composées de 44 clubs à travers le pays, selon les recherches de CNN.

En Premier League, l’acteur Michael B. Jordan est copropriétaire à Bournemouth et la superstar du basket-ball LeBron James détient une participation minoritaire à Liverpool, tandis que l’Égyptien Nassef Sawiris est coprésident et copropriétaire d’Aston Villa.

« Je crois à la diversité. Ce n’est donc pas une chose noire. Ce n’est pas un truc africain. Vous savez, nous devons considérer toutes les races. Mais ce qui est plus important, c’est le meilleur homme pour le travail », a déclaré Mmobuosi.

“Mais il y aura un bon niveau de diversité introduit peut-être pour la première fois”, a-t-il ajouté. “Je comprends que je fais cela aussi pour mon continent, et je ne laisserai pas tomber mon propre continent.”