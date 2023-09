Sheffield United interroge Chris Wilder sur son retour sensationnel à Bramall Lane – Paper Talk | Actualités du centre de transfert

Toutes les actualités et rumeurs de transfert des journaux du dimanche…

COURRIER DIMANCHE

Sheffield United a interrogé la légende du club Chris Wilder à propos d’un retour sensationnel à Bramall Lane après la défaite de samedi à Tottenham qui a prolongé à cinq matchs son début sans victoire en Premier League.

Pep Guardiola a fait tout son possible pour recruter le dernier prodige de Barcelone, Lamine Yamal, au cours de l’été, Manchester City ayant « tout apporté » pour tenter de tenter le phénomène de 16 ans.

Aleksandar Mitrovic dit qu’il n’a « aucune nostalgie » de son séjour en Angleterre, visant à creuser à Newcastle United et à Fulham en affirmant que son transfert à Al Hilal signifiait qu’il était « enfin arrivé dans un grand club ».

Le Bayern Munich tentera à nouveau de recruter le défenseur de Chelsea Trevoh Chalobah en janvier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager d’Everton, Sean Dyche, insiste sur le fait que le rachat potentiel du club à 777 Partners n’a pas encore eu d’impact sur ses joueurs.



TÉLÉGRAPHE DU DIMANCHE

Le rachat d’Everton par 777 Partners fait l’objet d’un nouvel examen après le lancement d’une enquête sur des préoccupations financières concernant l’investissement de l’entreprise dans le basket-ball britannique.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Vinny O’Connor de Sky Sports News explique ce qui se passera ensuite dans le processus de rachat d’Everton après qu’un accord ait été conclu avec 777 Partners



Le conseil d’administration de la Rugby Football Union est confronté à sa plus grande révolte interne depuis plus d’une décennie après que plus de la moitié de ses membres ont signé une lettre décrivant leurs inquiétudes concernant le leadership du directeur général Bill Sweeney et du président Tom Ilube.

LE SOLEIL DIMANCHE

Des rapports en Espagne suggèrent que Barcelone pourrait accorder un prêt choc au paria de Manchester United, Jadon Sancho, en janvier s’il est toujours au club d’ici là.

Mauricio Pochettino a déclaré à Raheem Sterling qu’il réintégrerait l’ailier de Chelsea dans l’équipe d’Angleterre.

Cristiano Ronaldo s’apprête à poursuivre la Juventus pour 17 millions de livres sterling de salaires impayés, selon des informations en Italie.

Mason Greenwood pourrait faire ses débuts pour Getafe contre Osasuna dimanche après avoir été inclus pour la première fois dans leur équipe de la journée.

DIMANCHE EXPRESS

L’ancien sélectionneur belge Georges Leekens pense qu’Eden Hazard pourrait revenir en Premier League avant de se diriger vers la MLS pour mettre fin à sa riche carrière.

MIROIR DU DIMANCHE

Les clubs font pression sur les joueurs vedettes pour qu’ils suivent le défenseur de Manchester United Raphael Varane vers la retraite internationale alors que les craintes d’épuisement professionnel augmentent.

Lionel Messi ne reviendra pas sur sa décision de sauter les matchs disputés sur des surfaces artificielles, ce qui signifie qu’il manquera le choc entre l’Inter Miami et Atlanta United.

DIMANCHE ÉTOILE QUOTIDIEN

Manchester City a reporté les négociations contractuelles avec Kevin De Bruyne jusqu’à ce que le milieu de terrain belge soit de retour de sa longue blessure aux ischio-jambiers.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kaveh Solhekol apporte les dernières nouvelles du camp de Manchester United après que Jadon Sancho s’est entraîné loin de la première équipe pour un problème de discipline d’équipe pour lequel Erik ten Hag veut des excuses.



Jadon Sancho a été aperçu en train de regarder l’équipe U18 de Manchester United samedi après avoir été banni de l’entraînement avec l’équipe première.

COURRIER DU DIMANCHE

Le Real Betis a subi deux blessures majeures quelques jours avant son affrontement en Ligue Europa contre les Rangers lors de la démolition 5-0 par Barcelone. Le gardien Rui Silva a été remplacé à la mi-temps tandis que l’attaquant Luiz Henrique a également boité.