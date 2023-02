Sheffield United contre Wrexham – Rapport de match de football – 7 février 2023

La course de conte de fées de Wrexham en FA Cup a finalement été interrompue par Sheffield United, grâce à deux buts dans les arrêts de jeu qui ont donné à l’équipe du championnat une victoire 3-1 sur ses adversaires hors championnat lors de la rediffusion du quatrième tour de la FA Cup mardi à Bramall Lane.

Après un match nul 3-3 palpitant lors du premier match à Wrexham, l’équipe de la Ligue nationale a de nouveau poussé une équipe classée 72 places au-dessus d’eux tout le long dans une rediffusion dramatique qui aurait pu aller dans les deux sens.

Paul Mullin a annulé le premier match d’Anel Ahmedhodzic pour Sheffield United en seconde période et a eu une chance de donner l’avantage à Wrexham avec un deuxième penalty, mais a vu son effort sauvé par Adam Davies.

Puis, alors que le match se dirigeait vers les prolongations, Billy Sharp et Sander Berge ont marqué aux quatrième et sixième minutes du temps d’arrêt, respectivement, pour mettre fin aux rêves de Wrexham et de leurs célèbres propriétaires Ryan Reynolds et Rob McElhenney.

Alors que Wrexham doit se concentrer sur sa tentative de retour dans la Ligue de football, Sheffield United fait face à un match de cinquième tour à domicile contre les géants de la Premier League, Tottenham.

Comme prévu après avoir ramené le match nul à la maison, Sheffield United a largement contrôlé la procédure dès le départ. Cependant, Robert Lainton dans le but de Wrexham était égal à tout ce que les hôtes lui ont lancé en première mi-temps.

Après des arrêts plus confortables de Sharp et John Egan, Lainton a sauvé de manière spectaculaire à bout portant pour empêcher un effort puissant d’Ahmedhodzic. Une chance tout aussi bonne est tombée sur le chemin de Sheffield United quelques minutes plus tôt, mais sur une échappée claire, James McAtee a raté le poteau.

Wrexham a réussi à maintenir le niveau des scores jusqu’à la mi-temps, mais dans les cinq minutes qui ont suivi la seconde mi-temps, leur résistance a été brisée. Ben Osborn a joué une passe inversée soignée pour rattraper la défense de Wrexham et trouver la course d’Ahmedhodzic, qui a martelé un tir haut devant Lainton à son poteau proche.

Cela semblait être le cas pour Wrexham, en particulier lorsque McAtee a trouvé Sharp juste devant le but peu de temps après, seulement pour que Lainton réalise un autre superbe arrêt.

Mais en quelques minutes, Wrexham était à nouveau au niveau sensationnel. Ahmedhodzic a repoussé Mullin alors qu’il courait sur une passe en profondeur dans la surface et alors que le contact commençait clairement à l’extérieur de la surface de réparation, l’arbitre a statué qu’il continuait à l’intérieur et a indiqué l’endroit.

Mullin, le principal exutoire offensif de Wrexham tout au long, n’a commis aucune erreur en tirant le penalty au milieu pour son huitième but de la saison en FA Cup, le plus grand nombre de joueurs depuis 2012013.

Remarquablement, avec 19 minutes des 90 restantes, Mullin et Wrexham ont reçu une autre pénalité et une chance de se déplacer à une distance touchante du cinquième tour.

Il ne pouvait y avoir aucun doute sur l’attribution de ce coup de pied après que le remplaçant Oliver Norwood se soit maladroitement glissé par derrière sur Mullin. L’attaquant de Wrexham s’est de nouveau relevé pour prendre le coup de pied, mais cette fois, Davies a deviné juste et a paré le ballon en toute sécurité.

Cela s’est avéré être un échec crucial car l’équipe deuxième du championnat a frappé deux fois dans le temps additionnel pour décrocher sa progression après une bataille marathon.