Sheffield United 0-8 Newcastle United (24 septembre 2023) Analyse du match

Newcastle United a impitoyablement mis Sheffield United à l’épée avec une victoire éblouissante 8-0 à Bramall Lane dimanche, avec huit joueurs différents marquant pour laisser l’équipe locale en bas du classement de la Premier League.

Cette victoire a été la plus grande victoire de Newcastle à l’extérieur et la plus grande défaite des Blades. L’équipe d’Eddie Howe est également devenue la première équipe de l’histoire de la Premier League à avoir huit buteurs différents dans un match, se hissant ainsi à la huitième place du classement.

Newcastle n’a montré aucun signe de gueule de bois en milieu de semaine après son premier match de Ligue des champions en 20 ans – un match nul et vierge contre l’AC Milan – et ils ont pris une avance de 3-0 à la mi-temps avant de changer de vitesse en seconde période pour entrer dans le record. livres.

« Nous les avons partagés [goals] un peu aujourd’hui. Je pensais que nous étions vraiment bons dès le début et lorsque les buts sont arrivés, j’ai senti la confiance dans l’équipe revenir », a déclaré Howe à Sky Sports.

« Le plus important pour nous, c’est que nous voulions vraiment marquer et nous ne nous contentions pas de trois buts. Je veux que cette mentalité soit présente dans l’équipe. »

Les Blades ont commencé sur une note positive pour donner un peu d’optimisme aux supporters locaux, mais Newcastle a pris l’avantage lorsque le premier remplaçant Anthony Gordon a gardé le ballon en jeu sur la ligne de but et a trouvé Sean Longstaff, qui a tiré à la maison.

Newcastle a doublé son avance à la demi-heure sur un corner lorsque Dan Burn s’est éloigné de son marqueur malgré le fait que son maillot ait été tiré et s’est dirigé vers le centre de Kieran Trippier au deuxième poteau.

Quatre minutes plus tard, Trippier redevenait passeur sur un autre coup franc, cette fois sur coup franc, alors que Sven Botman dirigeait une tête au fond des filets.

Les joueurs de Newcastle célèbrent après avoir marqué un but contre Sheffield United en Premier League.

L’arrière anglais a ensuite obtenu sa troisième passe décisive du match et sa première en jeu ouvert lorsqu’il a trouvé de l’espace sur l’aile droite et a centré le ballon pour que Callum Wilson rentre chez lui à bout portant.

Gordon a bouclé le cinquième de Newcastle depuis l’extérieur de la surface, ce qui a incité les fans des Blades à se diriger vers les sorties juste après l’heure de jeu, avant que Miguel Almirón ne fasse le tour de la défense pour marquer le sixième de Newcastle avec l’aide de Bruno Guimarães.

Guimaraes s’est ensuite inscrit lui-même sur la feuille de match lorsque le ballon lui est tombé gentiment dans la surface après un rebond et il a tiré chez lui, avant que le remplaçant Alexander Isak ne complète la déroute avec un but tardif.

Le patron des Blades, Paul Heckingbottom, a déclaré que son équipe devait tirer les leçons de la défaite.

« C’est la nature de la performance qui nous dérange… Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre du retard de cette façon si nous voulons être compétitifs », a déclaré Heckingbottom.

« C’est la seconde mi-temps qui me dérange. Quelles que soient les erreurs qui ont conduit aux buts, nous devons nous assurer d’en tirer des leçons. Beaucoup de choses que j’ai vues en seconde période, je n’ai jamais vu ici.

« Ces matchs ne vont pas définir notre saison. Il s’agit d’accumuler des points. Même s’il y a des choses énormes dont nous devons tirer des leçons, nous devons aussi garder la tête froide sur ce genre de match. »