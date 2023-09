Sheffield United 0-8 Newcastle : Paul Heckingbottom « 100 % » confiant de rester à Bramall Lane | Actualités footballistiques

Les plus grandes victoires en Premier League

Manchester United 9 Ipswich 0, mars 1995

Andrew Cole a ouvert la voie avec cinq buts, tandis que Mark Hughes (deux), Paul Ince et Roy Keane ont également marqué pour United contre une équipe d’Ipswich qui a terminé dernière à la fin de la saison.

Southampton 0 Leicester 9 octobre 2019

Après que Leicester ait pris rapidement les devants grâce à Ben Chilwell et que Southampton ait expulsé Ryan Bertrand quelques instants plus tard, les Foxes ont ensuite ajouté quatre buts supplémentaires en première mi-temps grâce à Youri Tielemans, Ayoze Perez (deux) et Jamie Vardy. Perez et Vardy ont ensuite chacun complété leur triplé après la pause, le troisième de ce dernier sur penalty, et il y avait aussi un but pour James Maddison.

Manchester United 9 Southampton 0, février 2021

Les Saints ont de nouveau été frappés pour neuf la saison suivante après avoir une fois de plus fait expulser un homme dès le début. Après l’expulsion d’Alexandre Jankewitz à la deuxième minute, United a marqué via Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, un but contre son camp de Jan Bednarek, qui a également reçu un carton rouge tardivement, Edinson Cavani, un doublé d’Anthony Martial, Scott McTominay, Bruno Fernandes. penalty et Dan James.

Liverpool 9 Bournemouth 0, août 2022

Ce qui a prouvé que le dernier match de Scott Parker en tant qu’entraîneur de Bournemouth a vu Luis Diaz et Roberto Firmino marquer deux buts chacun. Harvey Elliott, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk et Fabio Carvalho ont également inscrit sur la feuille de match, tandis que Chris Mepham a marqué contre son camp.

Tottenham 9 Wigan 1, novembre 2009

L’attaquant Jermain Defoe a marqué cinq fois et Aaron Lennon, Peter Crouch, David Bentley et Niko Kranjcar ont également trouvé la cible, avec la réponse de Paul Scharner.