SHEFFIELD, Angleterre: Sheffield United, dernière place, a mis fin à la plus longue course sans victoire pour entamer une saison de Premier League en battant Newcastle à 10 joueurs 1-0 grâce à un penalty à la 73e minute par Billy Sharp mardi.

Les hôtes ont finalement remporté une victoire lors de leur 18e match de la campagne après une défaillance mentale du capitaine de Newcastle Federico Fernandez, qui a balayé le ballon avec sa main alors qu’il se battait pour le ballon avec Sharp dans la zone.

Sharp, qui était entré en tant que remplaçant à la 59e minute, a envoyé le gardien Karl Darlow dans le mauvais sens depuis le spot pour seulement son neuvième but de la saison.

Avec Newcastle déjà un homme à terre après l’expulsion de l’ailier Ryan Fraser à la 45e minute, Sheffield United n’a eu aucun problème à voir la victoire.

Aucune équipe de l’histoire de la Premier League, dont la saison inaugurale remonte à 1992, n’avait échoué à remporter l’un de ses 17 premiers matchs. La dernière victoire de Sheffield United en championnat remonte à plus de six mois, une victoire 3-0 contre Chelsea le 11 juillet, bien qu’elle ait remporté la FA Cup samedi contre les Bristol Rovers de troisième rang.

Sheffield United est passé à cinq points, laissant l’équipe de Chris Wilders neuf de la sécurité à l’approche de la mi-saison.

Newcastle était un adversaire obligeant pour Sheffield United pour mettre fin à sa séquence sans victoire, les visiteurs étant dépassés avant même que Fraser ne soit expulsé pour avoir collecté un deuxième carton jaune trois minutes après son premier pour un tacle tardif sur David McGoldrick.

Le seul moment nerveux pour l’équipe locale est survenu à la sixième et dernière minute du temps d’arrêt de la deuxième mi-temps, lorsque l’ailier Jayden Bogle a dirigé une passe arrière devant son gardien de but, Aaron Ramsdale, et n’a passé que de peu le poteau.

